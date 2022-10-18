全家(5903)前9月合併營收為620.05億元，全家便利商店旗下全盈+PAY微金融推新服務，即日起至11月30日前凡使用全盈+PAY付款投保富邦產險汽機車險，即享由全盈+PAY提供最高10%支付回饋，持續打造全方位的無「現」生活圈。

全盈+PAY是由「全家便利商店」、「玉山銀行」、「PChome集團之拍付國際公司」三方策略合作成立，結合各方優勢，建立在消費者對於各種「生活場景」的剛性需求，跨虛實、跨通路打造響應政府電子支付政策的創新電支平台。

進入後疫情時代，消費者更漸習慣透過手機支付生活大小事，為提供用戶全方位的生活應援，全盈+PAY微金融服務推新功能，不僅首度攜手富邦產險合作，推出汽機車險網路投保支付保費服務，且即日起至11月30日，凡投保汽機車險，使用全盈+PAY付款還可享5%到10%限量回饋，最高回饋500元，綁定指定銀行信用卡再享最高300元回饋，最高合計可獲得800元回饋金；亦有台新銀行小口貸、一口貸等小額信貸申辦服務，小資周轉即時應援，最快20分鐘撥款，即日起至10/31，凡透過專屬連結申請開戶與申貸，並輸入專屬代碼，最高可享250元「全家」購物金。

此外，全盈+PAY支援33家合作銀行信用卡綁定，即日起至11月1日期間，新用戶凡綁定玉山銀行、台新銀行、國泰世華、中國信託等4家指定銀行信用卡，於全台「全家」店舖消費滿額即回饋50元全盈儲值金，即日起至12月31日，「全家」會員升級全盈+PAY，並於「全家」使用全盈+PAY支付，享點數加倍送優惠。

看準台灣人愛喝飲料的特性，全盈+PAY也攜手「全家」私品茶、天仁茗茶、貢茶接力推出限量滿額回饋活動，搶攻年逾800億的手搖飲商機。

全家9月合併營收68.7億元，月減1.42%，年減4.21%，累計前9月合併營收為620.05億元，較去年同期減少2.56%。

展望10月，全家表示，公司將掌握雙十連假與振興五倍券的商機，搭配秋冬商品組合亦將陸續上市，驅動整體業績成長。