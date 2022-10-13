全聯旗下「PXGo!全聯線上購」為歡慶達成200萬會員里程碑目標，自10／14～10/27推出線上獨家優惠，每周五六日滿額最高可獲得12%福利點回饋，及下單不限金額天天加碼抽一名整單免費，加上限時爆殺商品，例如阪急麵包買22送8、雞肉系列激省價等。

「PXGo!全聯線上購」10/14至10/27推出雙重優惠活動：每周五六日加碼單筆消費滿額，滿1000元共贈500點（=最高5%）、滿1500元共贈1,200點（=最高8%）、滿2500元共贈3000點（=最高12%）；及「百萬會員感謝有禮」活動，消費者下單不限金額即參加抽獎，有機會獲得整單免費，回饋等值福利點，天天抽出1名，共計14名。

此外，同時搶攻百貨周年慶商機，全聯即起也推出「美麗誌」、「居家誌」預購，集結各式3C家電、居家用品、專櫃美妝等商品，最低41折起，還能搭配滿額回饋，有機會比到百貨周年慶還划算。

目前預購排行前5名為「雅詩蘭黛特潤超能量眼部修護霜」、「資生堂百優精純乳霜周慶組」、「品木宣言 Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水六入組」、「蘭蔻超未來肌因小黑瓶周慶組」，及「雅詩蘭黛特潤小棕瓶未來精華週慶組」等，都是百貨周年慶熱門保養品牌，預計在線上線下優惠回饋下，可帶動類別業績成長1成以上。