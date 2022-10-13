第一階段評審委員匯聚各界精英一同參與評選。(圖／時報金像奬執委會提供)

2022第45屆時報金像獎徵件已於9月20日截止，將於10月9日至10月16日舉辦第一階段評審。第二階段複決審將於10月22日至24日線上評審，眾所期待的全球總決審會議將於10月29日舉行，全球創意競逐，得獎作品精彩可期。

今年參賽公司近百家，參賽作品數較去年成長10%，在各項經濟消費仍受到疫情影響下，仍能維持去年水準實屬不易，來自各方的支持，才能讓成立45年的奬項持續往前邁進。而今年在第一階段評審將採取區域選出入圍作品，分台灣及海外、大陸二大區域評選，入圍作品預計於10月20日於官網上公布，並進入第二階段評選，角逐年度大奬。

時報金像奬今年特地邀請到兩岸創意、品牌設計、通路平台、媒體、學術各界專家組成大評審團。邀請來自電通國華、台灣奧美、李奧貝納、貝立德、ADK TAIWAN、安索帕(股)、偉門智威、艾斯傳媒、電通mb、聯廣、好事整合行銷、創集團、台灣博報堂、北士設計、臺灣科技大學、藍標集團、華揚聯衆、TOPic、小米、網易、知乎、美圖、新加坡商艾雅思等百家菁英人士，從不同的創意觀點，評選出今年的入圍作品。

今年頒奬典禮將於11月4日假台北遠東香格里拉隆重舉行，現場將邀請入圍以上公司及各界菁英一同參與盛會，內容精彩可期不容錯過！相關活動時程可上官網查詢。 (資料來源／時報金像奬執委會)