看準旅遊市場解封商機，台北君悅酒店館內8間餐廳菜色全面升級，凱菲屋現正推出寶島台味新菜，匯集台南牛肉湯、北港芋丸、彰化肉圓、魷魚螺肉蒜等150多道經典美味；彩日本料理則搭乘秋蟹熱潮，獻上蟹膏咖哩拌麵、松葉蟹特盛壽司、辣椒蟹加州捲及假日限定愛爾蘭霸王蟹等極鮮海味，接續10月16日前自助餐消費放大1.5倍優惠折抵，目標為第4季餐飲業績注挹2成以上增幅。

除此之外茶苑「綠色星球．蔬食自助饗宴」亦首度與瑞典OATLY燕麥奶聯名，以「健康營養、永續發展」的品牌理念，獨家獻上七道燕麥奶料理，蔬食美味再升級；寶艾西餐廳現正於每週末推出的全植系「星球．Planet」雙人下午茶，自10月22日起增加桌邊香氣體驗，嚴選阿里山與哥倫比亞精品咖啡豆，以超吸睛日本進口專業手沖咖啡車的桌邊服務，邀民眾體驗香氣繚繞的絕美品味。

台北君悅同步啟動ITF線上旅展，集結館內餐廳、住宿、SPA推出10多款超值優惠，餐飲、SPA下殺至51折、住房39折起，指定團購餐券於10月21日前享買10送1；11月13日前買15送1。線上獨賣推出限量100組餐飲驚喜包（2399元／ 62折），囊括凱菲屋平假日雙人下午茶2客、哈利波特巫師歡迎禮盒曲奇餅乾一盒及君悅臻選常溫麵禮盒（任選清燉或紅燒牛肉麵／叻沙米粉）。

住宿券方面，最推君悅平日標準客房住宿券、含凱菲屋雙人自助早餐 （4388元／ 39折），主打週五不加價、週六或國定假日僅加價1000元與每房至多兩位12歲以下不佔床兒免費住、早餐免費禮遇，欲以緊鄰台北101城市地標，體驗信義區百貨影城商圈咫尺可達的奢華魅力。必買餐券首推連年熱賣凱菲屋平日午、晚餐或下午茶套票（5400元／8張）、彩日本料理 平日午、晚餐單人套票（4200元／4張）、以及Cheers歡飲廊暢飲券（1490元／張），寶艾西餐廳、漂亮廣式海鮮餐廳推出的招牌商品。