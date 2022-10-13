精拓科(4951)擬於11月3日上櫃掛牌，上櫃公開承銷張數為3,536張，將於明(14)日至10月18日展開競價拍賣投標，競拍底價為每股新台幣40.00元，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過353張，擬於10月20日開標；並於10月24日至10月26日辦理公開申購。

精拓科目前資本額為新台幣3.01億元，主要從事混合式IC與充電及電源管理IC之研發、設計及銷售，包含橋接器IC、環境監控IC及輸出入控制IC、收發器IC及PD(Power Delivery)充電管理IC，廣泛應用於工業電腦、筆記型電腦、電競電腦、充電裝置及影音系統等，產品主要聚焦於利基型之工業電腦市場，占比約為65%，並獲得國內外知名客戶的認證、信賴與肯定。

精拓科2019~2021年度之營業收入分別為3.21億元、3.79億元、5.58億元，營收呈現逐年成長態勢；毛利率分別為68.12%、65.87%、68.57%；每股稅後盈餘分別為1.51元、1.90元及3.95元。受惠於遠距需求帶動訂單量明顯增溫，以及後疫情時期，各國加速基礎建設與企業設備支出等需求，使精拓科營業規模持續擴大，2021年度營業收入較2020年度成長47.21%，整體業績表現亮眼。2021年股利政策配發每股3.50元現金股利，股利配發率高達89%。

精拓科2022年上半年度累積營業收入已達3.16億元，相較2021年同期成長18.06%；毛利率亦同步提升至70.11%，使得今年上半年度每股稅後盈餘3.17元，相較2021年上半年度大幅成長61.73%，齊創同期新高，且毛利率更高達七成，毛利率大幅優於同業。

精拓科今年累計前9個月合併營收4.28億元，年增3.87%，由於通膨、升息使經濟衰退隱憂增加，惟精拓科主攻少量多樣的利基型工業電腦市場，整體受半導體市況欠佳之影響程度相對較低，對今年營運審慎樂觀。展望未來，精拓科將朝向車用、網通及利基型高毛利等產品持續開拓，新產品布局符合市場未來發展趨勢，將有助於推動未來業務拓展方向，對於後續成長抱持正面看法。