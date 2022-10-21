研調機構DIGITIMES Research指出，筆電2022年出貨估將衰退逾2成、2023年持續小幅衰退，但隨著景氣復甦、性價比提升及換機潮帶動，2024年起可望恢復成長，預估全球筆電2022～2027年出貨年複合成長率（CAGR）為1.5％，中長期仍具成長動力。

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫觀察，2022年筆電巿場在後疫情需求已相對飽和下，又遭遇全球通膨、俄烏戰爭及成熟國家激進升息等黑天鵝事件，加上供應鏈仍不穩定，使出貨從第二季開始急轉直下，全年出貨將衰退逾2成。

展望2023年，蕭聖倫預期需求面仍將充斥總經不利因素，使筆電出貨將持續小幅衰退。其中，主要品牌前五大業者明年出貨預期僅蘋果（Apple）能小幅成長，前三大品牌恐均衰退個位數百分比。

不過，蕭聖倫預期，在景氣復甦、處理器平台競爭加劇有利筆電性價比提升下，2024年筆電巿場可望恢復小幅成長。2025～2026年間，巿場因Windows 10停止支援及有機發光二極體（OLED）面板普及，可刺激筆電換機而續處成長軌道，2027年則略為減速。

筆電面板顯示技術方面，蕭聖倫指出，2022～2024年蘋果大量採用的氧化物（Oxide）半導體面板占比，將隨著蘋果出貨成長及其他品牌高階機採用而維持逾1成。

不過，蘋果最快2024年下半年將在高階機種改採OLED面板，將帶動筆電業者大量轉向OLED面板，使OLED面板2027年占比可達17％。傳統的非晶矽（a-Si）面板未來被取代速度將加快，2027年占比預期將降至66％。

處理器方面，蕭聖倫預期Arm處理器明年表現將優於巿場，因Windows on Arm、Chromebook及MacBook等三大領域出貨皆可成長。在Arm處理器業者逐步解決效能問題後，Windows及Chromebook品牌業者皆將擴大採用，使2024～2025年Arm筆電出貨成長加快。