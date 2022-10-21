金管會表示，保險安定基金將於11月4日舉辦「2022年保險業風險管理趨勢論壇」，以「氣候變遷與綠色金融：行動與因應」為主題，研討保險業因應氣候變遷風險可採取行動及具體推動綠色金融經驗，盼促使保險業及早採取行動、建立適當的氣候變遷風險管理機制。

「保險業風險管理趨勢論壇」由金管會責成規劃辦理，自2011年首次舉辦迄今已邁入第11年，已成為台灣保險業與各國監理官、專家及業者，就國際間最新監理制度及關心議題分享經驗的重要平台。

近年來，如何因應氣候變遷帶來風險，及引導產業發展淨零碳排責任投資等議題，為國際間各國政府極為關注議題。金管會依行政院宣示將修法納入2050年達成淨零碳排的政策推動目標，已積極引導台灣保險產業發展與因應氣候變遷相關的風險管理制度。

為因應推動上述政策，今年論壇接續去年「氣候變遷如何塑造保險公司－風險、韌性和機會」主題，將以「氣候變遷與綠色金融：行動與因應」為主題，更進一步由對氣候風險認知，提升至研討保險業因應氣候變遷風險可採取行動及具體推動綠色金融經驗。

基於推動保險業瞭解國際監理趨勢及強化風險管理的政策目標，並兼顧防疫政策執行，金管會表示，此次邀請國際保險監理機構或他國監理官，以視訊或錄影方式講授國外監理制度發展，並請國內專家與業者代表進行研究心得與經驗分享。