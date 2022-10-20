國民黨台北市長候選人蔣萬安今日舉行「文化城市 台北標誌」文化政策發布會，宣布5大面向推動文化政策，包括舉辦「台北國際潮流音樂節（祭）」，4年內將文化局及所屬機構預算，從目前總預算占比2.62％，逐年提升至4％，以「公私協力」方式，推動台北市100條文化生態小旅行路線，強調未來要讓「文化城市」能成為台北的標誌，讓世界的行事曆有台北。

蔣萬安今日與前台北市副市長李永萍、表演藝術聯盟理事陳碧涵、台灣文化創意產業聯盟協會榮譽理事長邱正生、東吳大學社會學系副教授劉維公共同召開記者會。

蔣萬安指出，要從「藝文節慶、文創產業、文化預算、文化場域、文化記憶」5大方面推動文化政策。

藝文節慶方面，蔣萬安表示，台北市未來將舉辦「台北國際潮流音樂節（祭）」，推動跨界大型複合式節慶展演活動，並借鑑美國德州奧斯汀的西南偏西（SXSW）活動經驗，進一步整合台北流行音樂中心、表演藝術中心、台北市文化基金會等相關的資源，透過「公私協力」打造複合式的產品活動，達成產業升級、活絡經濟、引進人才、接軌國際，讓台北出現在世界的行事曆上。

文化創意部分，蔣萬安說，台北市未來將推動內容創作與IP品牌提升旗艦計畫，建立資源媒合及服務平台，結合民間企業推動設置規模約10億的「文創產業投資基金」，並透過專業的投資機制，鼓勵扶持文化創意產業；基金投資的標的，不只是現有的文創產業，更包含藝文展演、文化科技、永續設計、影視、音樂等領域，引導民間資金擴大投資在台北的內容產業與IP品牌。

文化預算上，蔣萬安指出，市府送交市議會審議的2023年總預算當中，文化局及所屬機構預算佔比2.62％，未來將逐年提升，在4年之內提升至4％，大約72億，多出來的預算要擴大推動文化藝術的獎補助、人才團隊的扶植、文化業務的推動、藝文節慶活動、藝文館所營運、文化資產活化再利用、及文化創新等領域。

文化場域方面，他說，市府未來會以「法規鬆綁、行政支持」方式，擴大台北文化雙軸廊帶發展，並廣設多元藝術展演空間，透過盤點、整理出更多的多元空間，提供政策誘因，同時鼓勵民間團體、企業提供多元場地，讓台北市擁有更多元的藝術及展演場域空間。

針對文化記憶，蔣萬安表示，未來台北市將推動100條文化生態小旅行；這100條台北文化、生態小旅行路線，將遍及台北市12個行政區，小旅行的開發和設計，可以由各種民間團體組織、文史工作室、藝文社團、生態團體乃至於旅行社、飯店業者，主動提出路線及方案建議；以公私協力、共創共榮的精神，共同推動台北市的文化、生態小旅行。