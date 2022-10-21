「第57屆金鐘獎」在今、明(21、22)兩天隆重登場，女星劉品言因電視劇《華燈初上》入圍金鐘最佳女配角獎，得獎的呼聲頗高，然而就在典禮前夕，麻辣主持天后利菁突然在社群向劉品言懺悔，自揭多年前鬧出的烏龍笑話，讓她羞愧至極，盼劉品言能「原諒我的無腦」，最後替劉品言暖心打氣「一定要獲獎」。

利菁今(21日)在社群劈頭就透露：「真心希望劉品言 Esther LIU得獎，因為我欠她一個道歉」，並表示兩人曾在某餐廳不期而遇，都有認出對方身分，劉品言先是禮貌打聲招呼，利菁也很熱情回覆寒暄：「恭喜妳喔，我們金鐘獎見」，想不到劉品言的微笑略顯尷尬，分開後才意識到認錯人，直喊：「我羞愧至極」。

「真是瘋了」利菁回想這起烏龍仍心有餘悸，「因那一年我和天心都入圍金鐘獎，但我明明知道她是『劉品言』，怎麼錯亂成『天心』」，因此儘管已事隔多年，仍認為需公開致歉，除此之外，利菁也不忘幫劉品言打氣：「熱烈渴望，希望劉品言一定要獲獎，並原諒我的無腦，一定得獎」，文句更穿插獎盃和愛心的符號。

網友見到貼文則紛紛回應利菁：「劉品言同學應該對妳說：謝謝你讓我夢想成真」、「應該要開心啊，長得像天心沒什麼不好」、「我也很喜歡劉品言，也希望她能得獎」，而利菁見到有人寫：「有姐的祝福，穩的了」，她也超幽默回應「 你有評審電話嗎？」笑翻一票網友。