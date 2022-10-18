馬來西亞男星李銘順近年將演藝事業轉移台灣發展，參與多部電視劇演出都有好表現，以《親愛的，我愛上別人了》奪下戲劇節目男主角獎，成為首位來自馬來西亞的金鐘視帝，去（2021）年又以《做工的人》搶下迷你劇集男主角獎，演技備受肯定；李銘順原本要來台參加今年第57屆金鐘獎頒獎典禮，今（18日）無預警曬腳傷照，透露「又不能出席了」。

李銘順今日下午在IG發文，呼籲大家受傷就要乖乖治療，不然傷痛會永遠跟著，並附上一張左腳腫脹的照片，腳掌腫到變形看起來相當嚴重；李銘順無奈表示，「你（腳）還真會挑選時間發炎，早不來遲不來，偏偏在我有重要的事要辦的時候，毫不給面子的出現」。

原來李銘順腳傷復發，照片左側還有拐杖，疑似已經嚴重到無法自在行走的程度，而他看了看腫脹的腳，都忍不住自嘲，「這到底是豬的還是人的」；最令人感到可惜的是，原本22日要現身金鐘獎的他，也只能繼續休養，遺憾缺席，「今年又不能出席了」。

許多網友看到視帝傷得那麼重，也一一留言安慰，「祈禱您早日康復」、「去不去都拿定了，先照顧好這只腳，祝早日康復」、「好好養傷」、「不能出席很難過，但身體健康最重要，早日康復」、「看起來超痛，好好休息」。

而李銘順經紀公司凱渥也證實他無法出席金鐘的消息，「原定出席第57屆金鐘獎的李銘順，因為腿部舊傷復發發炎的情況目前不能步行，需要靠拐杖才能行走」，也對於不能出席金鐘盛會感到非常的遺憾。