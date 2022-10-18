李志薔（左起）、蔡銀娟、林君陽、陳芯宜、嚴藝文、曹瑞原等導演出席公廣集團金鐘入圍茶會。（羅永銘攝）

綜藝天王吳宗憲日前砲轟今年金鐘獎分成綜藝、戲劇「很蠢」，身為此一創舉的建議者、去年金鐘獎評審主任委員的導演曹瑞原18日出席公廣集團金鐘入圍茶會時表示，「我想會有，有時是演員的光芒更廣泛一點，綜藝節目幾十年就是他們那幾位」，嚴藝文一聽忍不住說「好敢講喔」，吳慷仁也接話：「資歷有到。」曹瑞原笑說自己20歲就這樣了，接著表示綜藝、大家各自努力都會闖出一片天，綜藝節目也闖出一點氣候來了，這都是好的」。

曹瑞原也呼籲，金鐘獎畢竟是專業的頒獎典禮晚會，「請參與者把獎頒完再離開！大家要尊重，不要頒完你的獎就離開，每次頒到戲劇獎，半邊綜藝都離開了，每個人都要尊重這樣的場合，這就是你的專業、為你辦的典禮，要好好尊重它」。

他感嘆，近年台劇爆發，勇敢擺脫30年的偶像劇泥淖輪迴，「那時一堆偶像劇，我們學到別人的軀殼，沒有學到別人的靈魂！」認為今年開始最重要的就是「我們不要跟、要創新，多元創新才能走出自己的路」，他說從來沒有看過韓國影視在「重複」，或創作人那麼孬在學別人，就算《屍速列車》、《浪漫滿屋》很紅，也不會看到創作者或製片人去跟，台灣今後應該可以做到這點，各自發揮自己的創作，才會讓整個產業活絡起來。

曹瑞原表示，他10幾年來都拒絕參加金鐘獎評審團，去年因《斯卡羅》已經忙到一個階段了所以就接，另一方面主要是他看到了影視產業的變革，認為未來台灣戲劇一定會超越電影，這是產業趨勢，所以金鐘獎就必須有一些改變，漸漸國際化，在獎項分工上更專業，包括把綜藝、戲劇獎項獨立出來，成為純粹戲劇獎項，例如以後也可以邀請韓國劇組或演員、導演來，讓戲劇獎項更國際化一點。

《火神》 製作人李志薔也相當贊同曹瑞原提出的國際化，認為這應該是金鐘獎下一階段目標， 讓台灣金鐘獎變成亞洲重要的電視節，把台灣戲劇帶起來。《火神》導演蔡銀娟也很肯定今年金鐘變革，包括綜藝戲劇分成兩天頒獎，以及增加很多專業類別，認為這是與時俱進的發展，「因為未來OTT影響力會比戲院影響力還大！」曹瑞原也很希望OTT平台應該更積極參與金鐘獎，「讓這盆子裡聚集更多力量！讓金鐘獎不再只是文化部或只是台灣的一件事，你們來這裡得到資源、參與盛事也應該回饋，不要把台灣當成只是截取資源的地方，要投注，尤其是海外的OTT平台，如果每次買的版權都只有台灣版權，台灣要走出去還是非常困難」。

《俗女養成記2》導演嚴藝文笑說自己講輕鬆一點，「至少綜藝、戲劇分開頒獎，我們可以不用那麼餓肚子」，她進一步建議，同劇組的人應該坐在一起，「有一個Team的感覺」。