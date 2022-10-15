中研院前院長李遠哲12日接受專訪時，直言蔡政府的能源政策錯誤不斷，更爆料總統蔡英文說「2024年後不是她的事」，還稱無法再和蔡英文溝通。旅美學者林環牆認為 ，曾力挺蔡英文取得總統權力的李遠哲，如今又站出來評論時政，不應該避談蔡英文論文門。

林環牆今(15日)在臉書粉專《獨立觀察》表示，3年來，李遠哲對蔡英文的論文門從未有公開的評論。別人可以保持靜默，但以李遠哲的高度及他對台灣政治的高度介入，對蔡英文的論文門實在不能視而不見，卻又能在接受媒體人黃光芹專訪時，侃侃而談「向上提升、向下沈淪」。這不是過於虛偽嗎？

林環牆指出，科學家探索未知，求真去假，推動科學進步與人類文明的提升。李遠哲是國際知名擁有諾貝爾光環的化學家，曾力挺蔡英文取得總統權力。而蔡英文則曾因論文門控告追求真理的學者。最近李遠哲既然又站出來評論時政，實在沒有理由對蔡英文的論文門仍是避開不談。

林環牆甚至認為，黃光芹做為資深媒體人，也沒有利用這個難得的專訪機會，去觸及蔡英文的論文門，這令人不解。