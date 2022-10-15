楊謹華對於得獎與否平常心看待。（粘耿豪攝）

林心如認為入圍就是很大的肯定。（粘耿豪攝）

楊祐寧這次雙料入圍，演技備受肯定。（粘耿豪攝）

《華燈初上》今年風光入圍金鐘獎11個獎項，昨日2位媽媽桑林心如、楊謹華以及雙料入圍的楊祐寧一起接受訪問。楊祐寧被問到「絕命生死題」，希望雙姝誰得獎？他表示2位一定都花了很多時間準備，表演才如此行雲流水，私心希望「雙蛋黃」，還搞笑建議「不是你們就離場。」

今年５度入圍金鐘獎的楊謹華，先前2016年她以《一把青》入圍最佳女主角獎，當時呼聲最高卻未獲獎，她坦言那次最失落，「因為放了很多感情在裡面，但也謝謝那一次的經歷，才知道要如何放鬆。」老公Ben陪著她經歷上上下下，得失心也被磨平，反而勸她要保持平常心，楊謹華其實也很平靜，得知入圍後照常忙工作，她擔任過金鐘評審認為得獎是很主觀的事情。

林心如相當淡然地看待金鐘到來，表示現在已經沒有剛得知入圍時緊張，加上最近忙於工作，幾乎是躺到床上就立刻睡著，沒時間東想西想，唯一要注意的就是防疫，希望能安全參加金鐘，「最後1個星期會開始節食禁酒，保持最完美的狀態。」林心如曾擔任過金鐘獎評審，了解評選機制，所以對於得獎與否看得很淡，但近年升格當製作人，她不諱言希望能夠獲得最佳戲劇獎項，「這會是很大的鼓勵。」

楊祐寧面對強勁的男主角入圍對手，被問自認勝算多少？他妙回：「我數學不好！」但希望入圍的戲劇男主角獎以及迷你劇集男主角獎能雙喜臨門，因為都是很好的作品。他透露造型師準備了30幾套金鐘戰袍，有些款式還很「騷」，開玩笑說：「目前留了20幾套現場選，我們得失心比較重。」

2位媽媽桑會不會想搶紅毯第一美稱號，林心如笑回：「不搶！」並誇讚楊謹華：「妳每次都很美！」楊謹華秒回：「我也只有那一次而已，妳也很美呀！」楊祐寧看兩人互誇笑虧：「我好像在看live版的《華燈初上》，在客人面前互相較勁。」

另今年金鐘新增「金鐘57人氣獎」，得知《華燈初上》目前與第一名《火神的眼淚》相差了一萬多票，三人笑回：「馬上來買水軍！」楊祐寧笑說：「因為得失心較重！」