于子育因「嘉玲媽」一角，已成為國民媽媽。（華視、CATCHPLAY提供）

于子育坦言演出《俗女》系列壓力不小。（鄧博仁攝）

于子育表示劇中和謝盈萱互飆哭戲非常享受。（華視、CATCHPLAY提供）

于子育視李心潔是「心靈伴侶」，兩人會相約出遊紓壓。（摘自于子育臉書）

于子育希望能夠再以「嘉玲媽」奪獎，創紀錄。（鄧博仁攝）

出道24年的于子育，由歌手轉戰演員表現亮眼，2020年憑著《俗女養成記》「嘉玲媽」一角榮獲金鐘獎迷你劇女配角獎，今年再度以《俗女養成記2》同一個角色入圍戲劇女配角，她聽朋友說，金鐘獎至今沒有同個角色連續獲獎，若可以得獎創紀錄，會是很大的鼓勵，「所以我最大的敵人是自己，嘉玲媽要超越嘉玲媽。」

《俗女2》入圍15項大獎，于子育與有榮焉，尤其希望嚴藝文能夠獲獎，大讚她對喜劇的天分，「她可以讓人笑完，還沒有心理準備就哭出來。」2人在《俗女》前已合作過，當初收到戲約，一聽演員都是演舞台劇的實力派，加上想演喜劇，一口答應加入「夢幻組合」。

開拍前，嚴藝文讓她看謝盈萱已拍好的片段，于子育被她放超開的表演方式震懾，一度想打退堂鼓。有天她和陳竹昇在討論劇本，嚴藝文突然走進來說：「于子育我從監視器看到妳很緊張，狀態不太好。」讓她瞬間崩潰大哭半小時，嚴藝文輕拍她說：「妳不要想那麼多，做自己就好。」她才學著放鬆，「進劇組後不能說完全沒壓力，但就像進夏令營一樣開心好玩。」

不過前年《俗女》第1季一同入圍演員獎項的謝盈萱、楊麗音都沒得獎，她拿獎後幾天就進《俗女2》劇組，興奮與緊張交織，讓她好想「跪著演」。嚴藝文也表明，第2季的戲份不輸「大嘉玲」謝盈萱，多重壓力下，她全身起蕁麻疹，臉也犯酒糟性皮膚炎，「我早上去掛急診，再趕到片場拍戲，壓力真的很大，尤其第一季已經和觀眾有連結，擔心沒辦法做到別人要的樣子。」

壓力爆棚時，于子育喜歡旅行放鬆，尤其和「心靈伴侶」影后李心潔，2人在大自然下泡溫泉袒裎相見，互傾心事、補足能量，李心潔總能解救她。不過她透露每回李心潔要來台前約敘舊，都因工作滿檔先婉拒，然而等她抵台後，所有的工作都會因為各種緣由「自動排開」，于子育直呼神奇，「有連續3次都是這樣，我都虧她妳會發功喔。」

在《俗女2》嘉玲媽和女兒相愛相殺，有許多爭吵、情緒很放的戲，尤其一場颱風夜的戲，嘉玲媽發現丈夫疑似外遇、陳嘉玲也與男友分手，母女倆頂著狂風暴雨相擁而泣，她直呼演得好過癮，「那天大家都在哭，很享受，現在能哭出來都是一種享受。」

于子育自曝以前很怕吵架、習慣隱藏，但隨著角色把最挫折、不堪的面向釋放，嘉玲媽給她勇氣，讓她與不完美的自己和解。無論是《俗女2》或是嘉玲媽都像是許多家庭的縮影，她打趣說：「能入圍，也許是因為評審也覺得我像他媽媽吧。」