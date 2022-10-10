香港影帝梁朝偉近日與愛妻劉嘉玲一同飛往南韓，參加第27屆釜山國際電影節（BIFF），並獲頒「亞洲電影人獎」殊榮。而他此行除了參加電影展外，也一連同框了多位知名電影人，其中《魷魚遊戲》導演黃東赫也是其中之一，老婆劉嘉玲在社群媒體上特別曬出兩人對談的照片並留下1句話，引起影迷們熱烈討論。

劉嘉玲昨（9）日晚間在社群媒體上突然PO文表示「Ready for《 Squid Game?》」並曬出梁朝偉與《魷魚遊戲》導演黃東赫在餐桌上相談甚歡的照片，雖內容只有短短一句話，就令粉絲們為之瘋狂，紛紛留言「影帝要演魷魚遊戲嗎？」、「天哪！太期待了」、「拜託一定要合作」、「這是什麼神仙組合」、「他如果演出肯定又要炸鍋了」、「好期待他的演技」、「不知道他會在裡面演什麼」，立即掀起熱烈討論。

隨後，劉嘉玲又再度PO出三人的合照，表示「Let's play Squid game!」再度令海內外影迷們暴動，紛紛表示「我靠，真的假的」、「真的要演第二季嗎？」、「太期待了」、「一躍成國際偉了」、「都是大咖們」、「OMG」再度引發熱議。

事實上，梁朝偉這次在釜山影展中接受採訪時，曾提到自己過去曾是拍港劇起家，後來才轉往電影發展，而他雖在電影中成績亮眼，近期卻不知道為什麼想回歸老本行回去拍電視劇；而他不久前曾以流暢英語在電影《尚氣》中飾演「文武」躍升國際，如今又與《魷魚遊戲》導演見面也增加了接拍的可能性。