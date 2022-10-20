林心如昨(20)日受邀出席麥卡倫於台北遠東百貨信義A13舉行的「時代迴廊」特展，透露雖然這週因即將到來的金鐘獎，而禁酒、不吃晚餐備戰紅毯，因此目前最期待的便是金鐘快來，不論結果如何她都要來一杯，如果真的拿下金鐘視后，她彷彿是Rose媽媽上身般的說「那就快幫我開最貴的酒。」在被問及喝酒頻率小酌習慣時，則笑說「大概一個禮拜喝五天。」而她也透露平時在家經常與老公霍建華邊吃晚餐邊喝酒，更爆料老公霍建華喝茫像小孩，喜歡對貓咪撒嬌，更當眾放閃「他不管什麼時候在我眼中都是可愛的。」

林心如是麥卡倫粉絲，為《麥卡倫 時代迴廊 特展》開幕記者會站台。（粘耿豪攝）

麥卡倫迄今為止年份最高的威士忌《The Reach 81年》。（麥卡倫提供）

《麥卡倫 時代迴廊 特展 與雋永、傳奇、工藝對話》共分為四大展區，充分展現The Macallan超凡的思維及工藝，及釀酒人的卓越奉獻精神與超群技藝。（麥卡倫提供）

林心如此次為《麥卡倫 時代迴廊 特展》開幕記者會站台，以墨綠色的西裝套裝搭配同色系喇叭褲亮相，透露自己是麥卡倫的粉絲，過去不論工作、旅遊出國都會先在機場買好一瓶麥卡倫，今天為麥卡倫特展站台，林心如也與媒體一同聆聽現場工作人員解說，看到全台限量3瓶的《The Reach 81年》威士忌，也讓她直呼「好心動！」而他也透露自己的喝酒後習慣，自己在家小著實偏愛選用高年份的酒款，也因此多以純飲為主。

即日起至11月15日，《麥卡倫 時代迴廊 特展｜與雋永、傳奇、工藝對話》遠東百貨信義A13限時開展，有機會品飲麥卡倫15、18年和Rare Cask高年份威士忌的雋永風味。（麥卡倫提供）

此次為讓品牌粉絲了解品牌歷史，特別以至今為止年份最高的威士忌《The Reach 81年》為主軸，在台北遠東百貨信義A13舉辦了「時代迴廊」特展，空間中分為四大展區，其中在第四展區則有《The Reach 81年》的專屬陳列位置，為表現該酒款的三個重要推手，特別邀請國際知名雕塑家Saskia Robinson打造以三隻銅鑄手臂為主題的陳列座，分別代表推動麥卡倫三世代的1940年代的莊園與酒廠工人、1980年代麥卡倫董事總經理Allan Shiach以及麥卡倫現任釀酒大師Kirsteen Campbell，而《The Reach 81年》威士忌全球限量288瓶，台灣分得3瓶，約莫350萬元，現已全數售出。

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