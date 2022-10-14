坪林茶業博物館特別策劃「泡」特展，為大眾深度剖析「泡」背後不為人知的故事。（新北市文化局提供／李奇叡新北傳真）

新北市坪林茶業博物館「泡」特展今日開幕，以腦洞大開的前衛創意，顛覆大家對博物館的想像，帶給大眾深刻的啟發，更加了解茶文化。

新北市文化局表示，茶是全球最多人喝的日常飲品，但大多數人並不瞭解人類「泡茶」行為的由來，因此坪林茶業博物館特別策劃「泡」特展，為大眾深度剖析「泡」背後不為人知的故事。

文化局說，該展以另類前衛策展思維，從生命起源、 水中「泡」出來開始，一路循著歷史，談到在外太空泡茶的新科技，並以宏觀視角融合歷史、藝術、科學、哲學等多元知識，讓民眾不僅能瞭解茶文化，還能認識「泡」在不同領域與人類文明密不可分的關聯。

為帶給大眾深刻的學習與啟發，館方運用數位互動科技，打造出高質感體驗型展場，讓人就像走入絕美超現實幻境，牆上寶石般閃耀的時光膠囊浸泡封存著亙古記憶，而一旁古畫中人物竟然會開口述說故事，彷若科學怪人秘密基地的茶實驗室，為你揭開泡出好茶的秘密。

該展還會展出超過2公尺高的巨型曼陀羅萬花筒，繽紛綺麗，令人驚艷，浮夢人生的沉浸式劇場，一道道直指靈魂深處的探問發人省思，在太空艙茶館中，賽博格生化人奉茶，ET陪品茗，展場一角甚至還可見金魚悠游、水豚泡湯，創意十足，腦洞大開。

開幕日館方特別搭配展覽內容，邀請擁有超過十項金氏世界紀錄的「泡藝師」蘇仲太帶來神乎其技的夢幻泡影藝術表演，用奇妙的視覺饗宴，為展覽揭開序幕。

文化局說，展覽即日起至11月19日止，歡迎民眾前往參觀體驗。更多詳情請至茶博館臉書粉絲專頁www.facebook.com／pinglin.tea.m查詢。