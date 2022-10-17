兒童科學館於16日舉辦「2022科學童萌會~光電小子GO好玩！」活動，由臺南市教育局長鄭新輝蒞臨現場進行開幕。本次全新開幕特展「光電小子GO好玩！」以操作體驗的展項，讓孩子認識生活中的光電科學，現場還有「光電小子闖關去」闖關活動，多個富挑戰科學闖關關卡，吸引千人到現場一起玩科學、學科學。

市長黃偉哲表示，兒童科學館是臺南市重要科學教育普及基地，展館不定期更換多元科學展覽及辦理多元的親子科學課程，不僅深化在地的科普教育，更吸引外地親子來館參觀，本次特展「光電小子GO好玩」與成功大學科學教育中心合作，以具象化的展示手法讓孩子認識光學、電學在生活中的運用，為推廣科普教育，未來開展期間假日，現場亦有成功大學學生為遊客進行展覽解說，深化民眾的科學學習歷程。

特展「光電小子GO好玩！」開幕。(照片/臺南市教育局提供)

教育局長鄭新輝表示，活動當日除有精彩科學展演、魔術表演外，更有科學闖關體驗活動「光電小子闖關去！」，邀請多個成功大學科教中心、佳興國中、學校、團體前來共襄盛舉，以不同的光學、電學、力學知識為基礎，設置闖關挑戰與民眾互動，完成挑戰後獲得集章，滿8格後可兌換精美小禮、滿16格更可以參加抽獎活動，以玩樂的方式學習光學、電學、力學等科學知識，吸引大小朋友積極參加挑戰。

親子挑戰闖關遊戲。(照片/臺南市教育局提供)

兒童科學館表示，目前有多個科學特展「光電小子GO好玩」、「奔月歷險」，與收費區域「親子科學遊戲區」，豐富多元的特展內容，讓孩子在玩樂中學習科學，是親子一同出遊的好選擇！更多兒童科學館活動訊息及優惠內容請上兒童科學館官方網站查詢 (官網：https://tcsm.tn.edu.tw/index.aspx )。