監委葉大華、賴鼎銘指出，北市私立薇閣中學服儀管理及不當管教調查過程中，長期不當限制學生髮式及服儀，並釐明該校涉有以榮譽競賽名義連坐、體罰及實施禁愛令等不當管教，且未依法成立學生自治組織等，該局規避依法督導之責，未能保障學生人格權、受教權及表意權，核有違失，監察院通過糾正北市教育局。

監委表示，教育部109年8月3日頒布服儀新制後，截至111年3月，北市教育局接獲陳情薇閣中學服裝儀容案計11件；陳情內容也指，該校涉有限制學生髮式、天冷加衣被扣分、學校無學生自治組織、無服儀委員會等情形。

調查報告指出，陳情內容指該校涉有限制學生髮式、天冷加衣被扣分、學校無學生自治組織、無服儀委員會、「違反服儀規定之學生會扣除該生班級之生活教育榮譽競賽分數，導致老師對學生處以罰抄、體罰或愛校服務」等繞道處罰等情。

監委表示，經北市教育局檢視該校資料後，認定其時該校服儀規範明確違反教育部於105年8月18日訂定及109年8月3日修正頒布「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則服儀」。另該校教師疑似有因服儀規定所生體罰，依法該局應督導該校於5日內召開校園事件處理會議組成調查小組啟動調查，惟該局僅依人民陳情案件處理程序辦理，未依「高級中等以下學校解聘不續聘停聘或資遣辦法」啟動校事會議。

監委指出，北市教育局對於薇閣中學相關檢舉陳情，均僅以「該校表示」、「業函請檢視」之辭函復陳情人，並請陳情人直接聯絡該校學務主任及向學校溝通，以致未能達到暢通意見反應致陳訴不斷。

監委說，針對該校違反服儀規定，北市教育局僅行文督請該校應「檢視」校內規範，未積極入校督導查處，該校也未依北市教育局之函文要求，於1個月內完成修訂服儀規範並公告於學校網站。

監委強調，後該局於110年4月12日召開專案督導會議，也漏未通知該校，另行安排卻無督導會議紀錄。北市教育局就該校服儀規定長期違法，顯有督導及查處不力，認事用法亦有違誤，顯有怠失。