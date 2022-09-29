前南投縣長李朝卿，利用風災道路修復工程向包商收取回扣946萬元，3年前最高法院依依公務員收取回扣8罪，各判處12年到14年定讞，李已入獄，他另利用觀光建設收回扣等9罪，24日遭最高法院各判刑12年確定，事後裁處16年6月量刑，另外有94罪去年發回更二審，高分院認定李仍涉81罪，判刑5年6月至6年2月徒刑，總計刑期超過400年。

2018年李因8件貪汙案各判12年到14年，共計98年，後來法院裁定執行14年8月，這次他又因9罪各判刑12年、總計刑期108年，事後法官裁定刑期為16年6月。

判決指出，李在2005年到2012年間利用擔任縣長發包工程的機會，對縣府招標發包各工程，向內定承包商各收取1萬到71萬元不等回扣款，不法獲利328萬多元。

台中高分院更一審將李依收取回扣共103罪判刑、共執行21年，上訴後，最高法院對於李涉犯94罪部分，認為更審沒有調查他實際分得的回扣金額，因涉及量刑輕重及犯罪所得計算，當時均撤銷發回更審。

經審理，發回更二審的94罪當中，認定其中90罪有罪，經合併後為81罪，分別依貪汙治罪條例，判刑5年6月至6年2月不等徒刑，總計超過400年徒刑。