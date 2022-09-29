南投縣前縣長李朝卿涉嫌風災重建向廠商索賄，一審認定李涉96件回扣案、15件收賄案，判刑30年、褫奪公權10年，歷經多年審理，29日台中高分院宣判李仍涉81罪，判刑5年6月到6年2月徒刑，累計刑期超過400年。

台中高分院合議庭表示，發回更二審的94罪中，有些是想像性競合犯概念，有90罪認定有罪，其中2案有重複，合併後為81罪，分別依貪汙治罪條例，判刑5年6月至6年2月不等徒刑，另外有4罪因證據不足，宣判無罪。

台中高分院合議庭審判長陳宏卿表示，李朝卿已有16年6月確定在監執行，且一審審理逾8年，符合《刑事妥速審判法》減刑規定，81罪均依法減刑。另李已有判決16年6月確定在監執行，此次81罪分判5年6月至6年2月不等徒刑，累計刑期超過400年。

李朝卿利用莫拉克風災重建工程，向廠商收受946萬元回扣，判有罪定讞，法院裁定執行14年8月徒刑；去年最高法院撤銷部分更一審判決，將其中94案發回台中高分院更二審，另17罪已定讞，判刑16年6月確定，確定部分，判刑6年6月。