南投縣民王忠義詐保案，一審時殺母部分王被判無期徒刑卻逆轉，台中高分院更二審在今年5月底宣判，認定王帶著高齡母親到南投縣國姓鄉遊玩時，王母是單純落水意外溺斃，王沒有盡到照顧母親的義務，於是變更檢方起訴法條，改判依過失致死罪，判刑1年2月，台中高分檢8日認為更二審違反經驗與論理法則、判決理由不備之違法，再提上訴。

據悉，王忠義曾因殺父部分獲判無罪，但於2014年間帶著高齡母親到國姓鄉1處溪邊抓蝦，其母落離奇落水亡被檢方起訴殺母，王當時被判無期徒刑，二審法醫解剖王母遺體，認為王母為單純落水意外溺斃，判決王忠義無罪，檢方不服提起上訴，更一審於2020年再度宣判無罪，但又被最高法院發回，台中高分院更二審變更起訴法條，今年5月底撤銷王無罪判決，認王未盡到照顧母親的義務，改依過失致死罪，判刑1年2月。

台中高分檢認為，王忠義有「謀財」及「滅口」動機並指出，包括，王為其母投保過程，堅持保意外險，尤其詢問此意外險之保險事故是否包含被水淹死，然卻未為其本人及其妻、獨子一併保意外險，顯違常情；案發時被告就落水、救護過程說詞矛盾，更二審均未論述。

台中高分檢指出，王忠義向保險員說「為母投保是要給其他親友一個交代」如果真的如此擔心母親出遊會有風險，無法向其他親友交代，為何不直接考慮放棄從事有風險之行為？其投保意外險之過程，顯與正常投保情節迥異，而有發生意外以詐領保險金意圖，果然在投保後，僅約1個半月就意外死亡。

台中高分檢質疑，其母年逾70歲，有智能障礙等疾症，並無連續3日出遊之必要，又均選擇有溺水風險之出遊地，對照被告為其母投保過程，堅持保意外險，尤其詢問此意外險之保險事故是否包含被水淹死，然卻未為其本人及其妻、獨子一併保意外險，顯違常情。

台中高分檢表示，該地水流非常平緩，也無任何漩渦（原二審竟一度自行猜測該處可能會有不明暗流，顯然欠缺科學佐證），水深縱不只115公分，而如更二審所推算之130-140公分，惟其母身高148公分，縱意外落水，只要站立或跳躍，亦不致溺死。況其母落水處，應在緊臨第一道攔砂壩中間處，即其脫鞋脫落處附近，其上方即是攔砂壩，而攔砂壩底部有約5、60公分寬之基座平台，與攔砂壩成L型，其母跌在基座上根本不會溺水；縱跌到基座以下，亦夠讓他用手攀住平台，並藉此浮出水面或站立，而不致溺水，更二審就此完全未說明理由。

台中高分檢認為，更二審判決有上述判決理由不備、適用法則（違背經驗、論理法則）不當、應調查證據未予調查等違法，被告係犯殺人罪，而非過失致死罪，於是提起第三審上訴。