台中市64歲許姓遊民，疑因精神狀況不佳，本月27日下午，竟持美工刀在中區平等街一家診所外埋伏，並伺機砍傷走出診所、還身穿白袍的鍾姓員工，導致鍾男衣服上血跡斑斑，整個過程被拍下並PO上臉書「黑色豪門企業」，警方獲報後逮獲許男，目前台中檢方已依殺人未遂罪嫌聲押獲准。

這起事件發生在27日下午約2點多，從錄影畫面可看到，58歲的鍾姓診所員工走出門外，頭戴黑帽子、身穿白衣服的許姓男子衝上前，且許男手持美工刀，直接砍向鍾男的後頸部，原本跟著鍾男走出診所的另名民眾見狀，立即拿起手機拍攝。

被砍的鍾男立即躲回診所，之後又打開門查看，當時鍾男身上已血跡斑斑，但許男一直守在門外，鍾男嚇得趕忙躲回診所內。警方獲報趕忙通報消防隊將鍾男送醫救治，所幸沒有生命危險。

警方調查，許男是遊民，平常都在附近到處閒晃，他在被逮後嘴中念念有詞，不斷說的「反攻大陸、解救同胞」，推測可能是精神狀況不佳，偵訊後依殺人未遂罪法辦，並建請檢方將他強制送醫，目前許男已遭羈押。

影片被PO網後，許多民眾留言「台中好可怕」、「好扯」、「治安真差」，還有人酸「在台中犯案不用槍，難得的一股清流」。