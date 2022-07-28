台中市前和平區長林建堂，透過公所謝姓清潔隊員當「白手套」，涉嫌從「前瞻基礎建設計畫補助」的簡易自來水工程索取回扣，向得標廠商共收賄589萬元，檢方28日依貪污治罪將林、謝2人起訴，向法院求處重刑。

起訴書指出，林建堂自2014年底擔任和平區長，2020年5月遭懲戒法院公告撤職，區長任內獲「前瞻基礎建設計畫補助」，於2019年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」共6個設計、工程採購案；林因欠債動起「前瞻基礎建設計畫補助」歪腦筋，謝姓清潔隊員便當起林「白手套」。

起訴書表示，林姓廠商同年8月間標到2簡易自來水工程，翌日謝邀約見面告知「要處理的工作，要處理好」，手勢比出1、5，暗示索取其工程得標金額的15％，共48萬元回扣，林採分期給予。

另呂姓廠商共標到2簡易自來水改善工程，1處以548萬餘元標到，謝索求10％共55萬元回扣，放清潔隊沙發旁交給謝男，同年11月，呂又以1428萬餘元，標到山區另一自來水改善工程，呂僅繳6％回扣85萬元，呂照樣將85萬元放在清潔隊沙發旁，謝男沒意見仍收下。

李姓廠商同樣以540萬元標到工程，繳交10％約54萬元回扣；劉姓廠商則標到1490萬元工程，謝男用手指比「1」，劉繳交10％、149萬元回扣；另吳姓廠商、張姓廠商同樣各交10％回扣，林建堂與謝男共收589萬元回扣。

台中檢調去年4至6月間蒐證，近日偵結依貪汙治罪條例第4項第1條第3款，經辦公用工程收取回扣罪嫌，將林、謝2人起訴，檢方認為，身為區長不知廉潔，沒繳回犯罪所得，請求法院從重量刑，另考量謝姓清潔隊員，犯後自白有悔意，請量處適當之刑。