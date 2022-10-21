Lulu與恩師黃子佼走上紅毯。（圖／羅永銘攝）

第57屆金鐘獎是首度將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月21日和22日舉辦，節目金鐘主持由曾國城和唐綺陽主持，戲劇金鐘則是曾寶儀獨挑大樑，讓不少粉絲對這次典禮相當期待。女星Lulu（黃路梓茵）今年以《婚禮歌手》和《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎，她穿了一襲低胸禮服展現火辣身材，驚豔全場，而恩師黃子佼還承諾她得獎就送愛馬仕。

Lulu今年以《婚禮歌手》和《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎，雖然她8度入圍槓龜，但她日前受訪曾透露對摘金輕鬆看待，但對「紅毯最美」頭銜是很積極，還稱要一改諧星形象，全力爭紅毯最美。

以兩個節目入圍的Lulu也會走2次紅毯，先與恩師黃子佼走上紅毯，身穿一襲粉色蝴蝶結低胸禮服，露出鎖骨線條和纖細手臂，令人驚喜的是原來她的上圍這麼有料，讓粉絲口水流不停；而黃子佼還承諾，Lulu得獎就送她一個愛馬仕柏金包，但有一條件「以《綜藝大熱門》得獎就沒有」。