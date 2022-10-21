第57屆金鐘獎頒獎典禮今(21)日晚於國父紀念館盛大舉行，於晚上17:00準時登場，主持人薛紀綱搭檔焦凡凡，將與眾多明星一同現身紅毯。其中舒夢蘭身穿黑色禮服帶著《大洋的召喚》製作團隊，一同現身紅毯。

舒夢蘭與製作團隊所製的《大洋的召喚》以紀實手法，籌畫三年，拍攝歷時七百多天，以台灣海洋為場景，台灣兩大保育類野生海洋動物–海龜與鯨豚作為敘事主角，舒夢蘭實際走訪全台與離島海域，以身為海洋國家子民的角度出發，以宏觀視野、紀錄浩瀚生命。

紅毯上，舒夢蘭身穿黑色禮服，胸前一片碎鑽裝飾，貌美的雙肩被一層透明黑紗遮住，胸口更是敞開一條縫，依稀可見傲人的事業線，若影若現的模樣更引人遐想。在採訪環節中，舒夢蘭回應台灣最美的一幕表示「台灣有許許多多的科學家以及保育家願意一同守護海洋生態，這樣一同為海洋付出的景象是最美的。」此外，製作團隊也表示「能夠拍到抹香鯨、海龜這種難得的畫面，是大洋的賜與。」幾人對於海洋真摯的喜愛，為海洋保育盡一份心力的初心，不難想像在《大洋的召喚》中，有多少藏在秘境中的海洋的自然景觀呈現。