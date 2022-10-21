金鐘57今(21日)晚間在國父紀念館舉行，今年星光大道的壓軸來賓是第一名模林志玲的丈夫、放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平），稍早他一穿著經典黑白西裝現身，高挑帥氣身材立刻吸引眾人目光，也引來粉絲尖叫，被問到有沒有想對大家講的，他還等不及翻譯幫忙，便脫口而說：「希望大家都順利拿獎，加油」，似乎中文能力進步不少。

AKIRA稍早帶著紳士微笑登上金鐘獎星光紅毯，更不時對兩邊的民眾揮手，展現國民姊夫的親和度，被問到是否可以給今晚的入圍者祝福？他立刻大秀中文，說：「大家好！我是EXILE AKIRA，很高興參加金鐘獎，謝謝大家，希望大家都幸福。」

AKIRA不時秀中文。（圖／陳俊吉攝）

AKIRA不時對鏡頭比讚，對入圍者說：「加油」，可見從老婆林志玲那邊練習學了很久，幾乎全程都不用翻譯，薛紀綱更對翻譯笑說：「你好像白來了，不好意思喔！」

今年金鐘獎將於10月21、22日在國父紀念館舉辦，節目類的看點除了以往的獎項外，更增加網路票選活動，讓觀眾親自選出「最具人氣戲劇節目獎」，截至上月票選前三名分別是《飢餓遊戲》、《綜藝玩很大》和《全明星運動會》，此外，最大的看點是綜藝節目主持人獎就由舊情人小S、黃子佼廝殺對決，更加上吳宗憲、LULU（黃路梓茵）、及胡瓜、曾國城等人，誰能勝出令人期待。