AKIRA透露平時常會跟家人一起去百貨公司採購日常用品和小朋友的衣服。（LDH提供）

AKIRA新光三越百貨點數skm points集點送大使。（LDH提供）

日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）今開心宣布受邀擔任台灣知名百貨集點送大使，不僅釋出大量帥氣形象照，也透露因為小孩即將滿周歲，不僅一家人常逛百貨公司，夫妻倆也會一起去百貨採購日常用品和小朋友的衣服，「在生活上對我們是不可或缺的一個地方，所以當下就覺得這個邀約很適合自己」，最常逛的樓層就是嬰兒用品還有去地下樓層採購食品。

AKIRA經常提到，不論是帶小孩或是做家務，都是夫妻倆一起分工，他對居家清潔也很在行。在拍攝廣告時，AKIRA也在現場試用了各式家電，帥氣英姿讓他MAN power再上一層樓。AKIRA也說拍攝過程非常順利，「導演和攝影師都是很有創意的人，每拍完一個cut，就會在現場和客戶們一起討論，互相提供想法，感覺是所有的人一起完成這個廣告，我覺得非常有趣。」這次擔任集點送大使，他也仔細檢視了集點換購商品的目錄，還暴露老婆的小習慣「我沒有特別愛集點，但志玲還滿喜歡集點的」。

他透露前幾天才剛去百貨公司，雖然愛妻林志玲因有工作未能與他們同行，「帶小孩和母親去買小朋友的衣服，逛到一半，就看到志玲的廣告，於是就偷偷地拍了一張全家福照片」，可愛又溫馨的小舉動，讓旁人聽了都覺得浪漫。