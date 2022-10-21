第57屆金鐘獎頒獎典禮今(21)日晚於國父紀念館盛大舉行，於晚上17:00準時登場，主持人薛紀綱搭檔焦凡凡，將與眾多明星一同現身紅毯。醫生鄧惠文一改過去保守風格身穿低胸禮服登場，格外引人注目。

鄧惠文身穿黑色低胸禮服，剪裁風格相當性感，低胸V領遮不住她傲人的北半球，此外，在身側部分也相當吸睛。只見禮服兩邊以白色線條，延伸到大腿側邊，開高衩的設計以及白色線條的點綴，讓人將目光不由自主的聚焦在她的白色美腿上，凹凸有致的身材，難以想像她已經51歲了。

在採訪環節中，被問到看了那麼多外國影片，有哪個主題是最令人映象深刻的。鄧惠文表示「有一次的主題是精神障礙病人，他們也會遇到婚姻問題。那次的經驗，讓她真正感受到社會上各種角落、各種不同的族群都需要關懷、被重視。」此外，呱吉表示「有次主題是聚焦在日本的a片產業，那時有許多觀眾反應這種主題是適當的嗎。」話才剛說出，便引發現場爆笑。但他正經表示「那集以深入淺出的方式，介紹a片在社會、精神、心理上以及對青少年的諸多影響，主題相當有深度，真的值得大家一看。」

《公視主題之夜show》每集會帶來一部電影，並帶來重要主題讓專家與來賓的一同討論，來一場思辯的旅程，除了讓觀眾學習新知外，內容也相當引人深思。