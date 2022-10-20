國民黨黨紀會下午原將審議涉違紀助選的苗栗縣長徐耀昌黨紀處分案，但上午經主動確認出席人數不足後，於早上約10時30分左右，提前通知所有考紀委員今天會議流會，另外擇期再開。考紀會主委李貴敏表示，下午開會應已在選後。

李貴敏說，畢竟現在離選舉僅剩30幾天，現在全黨輔選中，這次會議開不了延會，要再開會一定在選後，目前累積的黨紀處分案也一定要到選後才會處理。

只不過也正因考紀會今天原規劃議案要處理徐耀昌黨紀處分案，擔心影響苗栗縣藍營團結與選情，黨內早盛傳黨中央有意擱置不處理，今天果然流會，被解讀是黨中央技術性規避。

李貴敏回應，不能說技術性流會，但也坦言有沒有人操作很難講。李說，考紀會要出席2分之1以上才能開會，之前又有增補考紀會委員，雖可以多聽各方意見，但開會出席門檻就會相對提高，這次會議必須要11人出席才能成會。

李貴敏表示，考紀委員在各地有自己的事情，也各有輔選任務，特別是選舉在即，這時候本來就有很多事情必須處理，這麼多人要湊一個時間開會，原本就存在困難度。

但李貴敏也強調，考紀會開會時會將手頭上所有地方黨部做成的黨紀處分建議案做一次處理，不會僅針對個案開會，今天原要處理的也不僅有徐耀昌黨紀處分案，甚至要處理的總案件數比9月8日考紀會處理的22案還多。

徐耀昌2日公開為脫黨參選苗栗縣長，遭開除黨籍的現任議長鍾東錦站台，遭國民黨苗栗縣黨部考紀會決議撤銷黨籍，中央考紀會今原要開會議處徐的黨紀處分案，但最後因回報將出席人數確定不足，提前通知流會。