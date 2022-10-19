欠缺程序正義？台北市長柯文哲今(19日)晚間因處理萬華槍擊案，在上宅神朱學恒直播到一半時緊急離開。節目前段聊到民眾黨前立委蔡壁如因碩士論文引用問題，碩士學位遭德明科大撤銷一事，柯文哲強調，當時蔡壁如試圖跟跟德明校方溝通，但德明在判決確定後竟還說「要開會」，然後寄來一個不是正式判決書的「表格」，沒有完整的資料或會議記錄，柯P怒轟：「這個很奇怪，完全沒有符合程序正義！」

柯文哲表示，她助理就開始打電話，你把我判死刑，總要給我判決書？他說他們要開會！（宅神：不是開完了嗎？開完才會做決定啊！）不曉得開什麼會，6點才會給我們。後來因為有新北募款餐會，還是很忙，就通個電話，說如果判決書出不來怎麼辦？她說她先辭，不要燒到民眾黨。

「我說那也只能這樣啊，不然就等以後再去救濟。」柯文哲說，他在台上講完才接到判決書、一個table、一個表格，這個寫得不清不楚，這是怎麼樣？反正後來她就先辭了嘛，可是聽說到現在，他們德明沒有判決書。宅神：「欸？可是一定要有一個會議記錄？講起來好熟喔，陳時中的(3+11)會議記錄。」

柯文哲強調，這是這個案子很奇怪的地方，你如果要把人家開除(撤銷學位)，好歹要完整的資料給她，慢個一天才發布新聞稿，它(德明)不是，它幾乎同步。而且也沒有告訴你原因，只有挨打的份，所以這個很奇怪，完全沒有符合一種程序正義。

「她說這樣下去會變抹黑戰。」被宅神問到有更好的處理方式嗎？柯文哲指出，他(綠營)會說我們打新竹市前市長林智堅的時候多用力啊，現在遇到自己(人)，(變)雙標黨，「當時我們都預期會有這種事，如果她願意先扛，那就先扛了。」宅神逼問柯P有說謝謝嗎？柯文哲：「有啊，我有說妳一人救全黨，不然單單抹黑戰我們就完蛋了！」

後來宅神聊到民進黨台北市長候選人陳時中的勘災政治學，秀出疑似內湖分局長王炳睿幫阿中撐傘的畫面，開始要問柯P的意見，沒想到萬華槍擊案的消息傳來，柯文哲來不及回答這一題，就趕緊轉身離開，離開前宅神不忘提醒：「欠我個直播喔！」