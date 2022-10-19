台北市16日豪雨成災，市長柯文哲因南下輔選未在第一時間北返挨批，但柯強調自己有和副市長彭振聲保持聯繫，卻有議員爆料，當天北市唯一的副市長彭振聲根本沒進駐防災應變中心。對此，彭振聲19日認了當時在官邸處理公務，還反問說難道在官邸就不能指揮嗎，強調實質救災比到場觀看更重要，「看了可以扶樹嗎，不可能嘛！」

面對藍綠圍剿，柯文哲當時表示，一個健全的政府，不管長官在哪裡，底下人員都有SOP自動自發進行，才是文明國家的做法，也強調自己人雖不在台北，但有彭振聲、消防局長吳俊鴻等人坐鎮，他也透過通訊軟體掌握狀況，此言遭市議員許淑華打臉，指當天3時6分強化三級開設時，在防災中心坐鎮的是吳俊鴻，而非彭振聲。

對此，彭振聲表示，16日上午6時14分，不在台北的柯文哲告知會下雨，希望他協助處理，所以他從當時就處理公務，地點是在官邸，「難道在官邸就不能指揮嗎，一定要去消防中心才更能指揮嗎？」

彭振聲強調，當時北市是三級開設，照理是由消防局長擔任指揮官，但所有災防相關訊息都會聯絡他，「台北市這次有什麼災害？就康樂隧道倒了一棵樹下來，大家急著去看，這有什麼好看的？」他強調實質救災比較重要，而非到現場查看，「看了可以扶樹嗎，不可能嘛！」