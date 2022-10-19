地方實力雄厚的苗栗議長鍾東錦脫黨參選縣長，與國民黨正式分裂，有消息指出他20日將以市政交流名義北上，合體身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，但鍾屢遭對手質疑有殺人、強姦前科，兩人合體被戲稱為「黑白配」，外界認為此負面效應恐衝擊台北市長候選人黃珊珊選情。

對此，黃珊珊上午發布青年政策後接受媒體聯訪時說，每個人都有自己的立場，也要對自己行為負責任，這跟我應該沒什麼直接的關係。