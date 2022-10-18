鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，謝的文宣都沒有署名，當然要視為黑函提告。（李京昇攝）

國民黨苗栗縣長候選人謝福弘18日下午3點臨時召開記者會，直指對手無黨候選人鍾東錦惡意檢舉他們的合法文宣傳單，甚至對警方施壓，謝痛斥鍾東錦用奧步掩蓋真相，要讓苗栗人噤聲成一言堂；鍾東錦陣營反嗆，這是意圖使人不當選的黑函，當然要依法提告。

謝福弘在前苗栗縣長劉政鴻、傅學鵬等人陪同下召開記者會，他們說，近期謝福弘後援會印製傳單揭發鍾東錦隱䁥前科欺騙選民，卻一再被鍾東錦陣營以「黑函」向警方檢舉，企圖阻擋傳單發送。

他們表示，今天上午在苗栗市發送傳單的過程，文山派出所又接獲檢舉，將2位發送人員帶回警局做4、5小時筆錄，鍾東錦陣營不斷惡意重覆檢舉更讓警方左右為難，無端加重警方的工作負擔。

謝福弘表示，鍾東錦前科累累是大家眾所皆知，事實都是經過查證也有判決書，但鍾東錦現在卻不肯面對事實，反而用選舉奧步，檢舉他並查扣後援會的合法文宣，鍾東錦的作法是箝制言論自由，讓苗栗噤聲，他公開譴責這種選舉奧步。

劉政鴻、傅學鵬指出，每位候選人都要接受檢視，民眾也有知的權益，提醒鍾東錦「要入廚房就不要怕燙」，苗栗地檢署已經證實他們的文宣合法，呼籲鍾東錦不要惡意檢舉，還濫用職權力介入施壓，他們也批民進黨跟蘇揆多次公開攻擊鍾東錦過去，也請鍾陣營快去檢舉。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，鍾東錦的過去早已經在今年5月舉行記者會說明，謝福弘所發放的文宣根本沒有署名，一般選舉文宣都必須署名，否則都稱之為黑函。

他怒嗆，請前縣長劉政鴻、傅學鵬為文宣負責簽名，敢說就要簽名，不應該印製不實文宣來汙衊鍾東錦，其中「選踹死人的縣長，讓苗栗人蒙羞」這段文字，根本是意圖使人不當選，有誹謗罪嫌，依據選罷法當然要提出告訴，他也反問劉、傅2人選縣長時，也經常被黑函攻擊，如今怎麼會用這種手段來打選戰，讓人感到卑鄙又可恥。

針對，謝陣營指控施壓警方，徐廷琮說，鍾東錦不是什麼大官，怎麼可能有何職權操控警方，他們是依法行事，對於黑函攻擊當然要提出告訴。