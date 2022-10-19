針對民進黨台北市長候選人陳時中勘災闖紅燈違停，中廣董事長趙少康今(19日)在臉書發文痛批陳時中穿皮鞋趕場勘災，原本是想炫耀自己比對手蔣萬安更快，但馬上被踢爆縱容司機連闖三個紅燈、甚至違停在公車站前，不只被民眾笑作秀不夠完整，更讓人看到陳時中團隊為了比快無所不用其極，還沒選上就視交通規則如無物的偏差價值觀，可以想見若陳時中團隊選上後大權在握，為達目的一定更不擇手段、更加無法無天！

趙少康指出，有人怪司機違規、有人怪警察沒有開密錄器，但最該責怪的就是陳時中，因為他沒有告誡手下「不能違規」，身為長官卻縱容屬下，還一而再、再而三的闖紅燈，還沒當大官就已經縱容至此，未來倘若用這種心態執政，屬下在外狐假虎威、為虎作倀，陳時中一定也會睜一隻眼、閉一隻眼。

「我以前當立委時，就曾經再三告誡司機，絕對不能違規、絕對不能闖紅燈！」趙少康強調，如果真的有違規，跟司機約法三章，如果有罰單一人繳一半，因為身為車主也有一半責任，但司機也不能都沒責任，藉此約束司機跟自己。甚至在立法院時，都跟助理再三強調，要夾著尾巴、低調做人，絕對不能因為老闆是立委，就在外面披著老虎皮耀武揚威。

趙少康痛批，屬下仗著自己的長官是重要人物就違規，不只凸顯民進黨執政的傲慢，因為老闆是部長、是院長、是市長、是總統，就什麼都能幹、什麼都可以胡來，可以這樣嗎？司機固然不對，但陳時中身為長官沒有約束屬下，甚至一而再再而三闖紅燈，陳時中在車上都看不到嗎？這當然就是嚴重失職！「沒選上就縱容闖紅燈，選上一定更無法無天！」