人體黑洞？民進黨台北市長候選人陳時中為勘災闖紅燈違停，國民黨台北市議員徐巧芯大酸「消失的密事，還真不少見」，包括3+11會議記錄（說在監察院但其實沒有），疫苗採購價格（塗黑保密30年），闖紅燈+大迴轉+違停公車格的警方密錄器、警方行車記錄器，直呼陳時中根本就是人體黑洞，任何關鍵資料碰到他都會直接消失，連自己人在不在車上都連續跳針8次「不知道」，她呼籲陳時中直接公佈自己的行車記錄器。

徐巧芯今(19日)在臉書發文質疑，當下員警到底有沒有看到闖紅燈？是「問路」還是「勸導」？又為什麼不開單？有沒有看到陳時中本人就被嚇到直接放行？這些記錄消失了，就永遠無法解答疑惑。陳時中被問到警察盤查時說了什麼，根據媒體至少就有兩套版本：A：「我沒有注意（闖紅燈） 。」B：「那可能我已經下去在外面看了。」

「這兩種說法一聽就有矛盾。」徐巧芯強調，根據監視器畫面，車子明明在移動要開走了，陳時中到底當下人在車上還是不在？就連最基本的這一點，竟然都回答的不清不楚。陳時中還有一個最後方式可以自證清白：今天自行公佈座車行車記錄器，這100％有錄到吧？就可以還原當場的情況。

徐巧芯還酸，焦糖(陳嘉行)重發了她違規停車的影片，「我懷疑他在臭陳時中，但我沒有證據」，畢竟如果因為「徐900」不能投她，那「陳3900」該如何是好？「不過令人傷心的是，我卻沒有辦法反發一個陳時中的影片。因、因為密錄器跟行車記錄器碰到陳時中就剛好消失了（哭臉）。」

癥結點在於，所有證據都憑空消失，陳時中連自己人在不在車上都「不知道」，還連續跳針八次。為什麼警察攔車的時候，陳時中有沒有在車上自己會不知道？如果當下陳時中的念頭是「我是誰？我在哪？我在幹嘛？」又是要去勘什麼災？有什麼能力勘災？徐巧芯傻眼，「他連自己人在哪都不知道，勘災要幹嘛他會知道？我很懷疑欸。」