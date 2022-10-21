實境綜藝節目《花甲少年趣旅行》第二季首組由高捷、王彩樺、「小樂」吳思賢、黃姵嘉組成花甲／少年組合，近日，王彩樺談到4人出遊的感受，開心表示，「很難得都是不同掛的人可以一起出去玩，尤其是女兒很欣賞小樂又帥又有才氣」，她也自認與相識30多年的高捷就像「神雕俠侶」，無時無刻都在逗樂大家。

王彩樺表示向來不喜歡獨自旅行，因為怕自己出什麼狀況，所以多結伴出去玩，只要別人安排好，她就跟著一起走，「以往出遊都是出一張嘴，但別人吩咐我做什麼，我都會做，不用煩惱路線怎麼走，也不喜歡麻煩別人，就帶一顆歡喜心，保持開心就好。」

談到此次的氣氛擔當，王彩樺笑言就是自己，「沒想到我炒熱氣氛，嚴肅的高捷大哥竟然還接的到球。」自稱兩人就像「神雕俠侶」逗樂大家。小樂也贊同：「最會炒熱氣氛的是彩樺姐，她一個人可以講很久都很有笑點。但高捷大哥真的是反差最大，很幽默，都說一些第一時間反應不過來的笑話。」

王彩樺、小樂分享對成員第一印象與認識後的不同，小樂透露，反差最大的是高捷大哥，螢幕上看起來嚴肅，但其實是個童心未泯的大人，讓這趟旅程從頭笑到結束。王彩樺也同意說：「認識高捷大哥三十多年，但一直對他很有距離感，私底下也沒有互動，但這次相處後，發現他很幽默又好笑，常常被他逗得肚子痛。」小樂也表示：「兩位花甲（高捷、王彩樺）真的是這趟旅程的主key，時常一搭一唱的停不下來，我覺得節目剪接應該會剪到瘋掉！」

至於兩位少年旅伴代表，小樂稱讚黃姵嘉是「最穩定的成員」，他笑說包含他的三人都很瘋，「我們剛好是讓姵嘉來管錢，她這個角色很重要，如果四個人都很瘋的話，整趟旅程應該都會很失控，所以其實姵嘉是這趟旅程的定心丸。」像是有時候大家不想照表操課的時候，黃姵嘉總是會把大家拉回來。王彩樺則表揚小樂很貼心，「小樂會幫大家開門，關心大家有沒有太累，想吃什麼。」

小樂原本就熱愛旅遊，這次參加節目會緊張，是因一開始不知道旅伴是誰，但強調很喜歡實境節目，「趁著工作體驗新的東西。」他自認是隨和型旅伴，可配合行程，這次更擔下司機的重責大任，「因為有兩位長輩，所以很多體力活都是我來。」小樂表示此行最大收穫是跟大家培養出好情感，「我都有寫卡片給他們，想對他們說：『很感謝他們，很開心這個節目跟這趟旅程，多了這3個像家人一樣情感的人。』」王彩樺也說已經開好群組邀大家再一起相聚吃飯！實境綜藝《花甲少年趣旅行》於每週六晚上十點MyVideo網路獨家播出。