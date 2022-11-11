李千娜（左）分享媽媽愛釣蝦，透過錄影翻轉了對釣蝦的印象。（八大提供）

李千娜首次參與八大外景節目《世界第一等》，與主持人唐振剛體驗不一樣的外景人生；沒想到第一站就充滿挑戰，李千娜說：「出發前製作單位有先問我會害怕的事物名單，我特意把範圍寫很小，就是希望能來挑戰、突破自己，克服心理障礙，想不到他們居然第一天就安排懼高的我挑戰飛行員，自己開飛機！」

這次力邀李千娜擔任特別來賓，主持人唐振剛表示：「千娜形象很健康，也很愛運動，膽子又不算小，就連我自己也很期待能讓千娜體驗到不一樣的旅行，好好感受《世界第一等》的魅力！」唐振剛也給足李千娜「定心丸」，他表示：「來《世界第一等》只要真實、放鬆的做自己就好。」

想不到，過程中李千娜自曝過往外景糗事，她說曾有一次聽到主持人說要真實做自己，於是就在鏡頭前脫口料理「很難吃」，現場導演立馬喊卡，她才驚覺也不能太真實。對此，唐振剛則保證表示「不怕」，經過三天的行程後，李千娜直言「翻轉想像」，笑說：「原來來《世界第一等》都可以吃很好！」

難得有女來賓一起出外景，唐振剛爆料《世界第一等》幕後工作人員都跟李千娜一樣興奮，「平時都是陽剛味濃厚的男生來賓，突然有女神降臨，大家都很嗨。」他吃味透露在李千娜參與的各項行程中，一個平凡的小小舉動，就足以讓現場工作人員全場起立歡呼，他開玩笑形容「自己像空氣！」

而在經過這次體驗後，李千娜提到：「因為我媽媽很喜歡釣蝦，小時候常跟她去釣蝦場，只是每次去都覺得等很久、很無聊，但經過這次體驗後，我覺得自己釣魚、釣蝦的靈魂被開啟了，以後可以入坑新領域！」唐振剛也透露除了體驗飛行員、釣蝦，還將與李千娜一起探訪凶狠的肉食穴居魚類金錢鰻，以及攀樹、抓鱉等行程。