2022四重溪溫泉季4日登場後，驚豔眾人，屏縣府趁勢推出限定版郵輪巴士，每人只要588元，還有精美伴手禮。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

2022四重溪溫泉季4日登場後，驚豔眾人，屏縣府趁勢推出限定版郵輪巴士，每人只要588元，還有精美伴手禮。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

2022四重溪溫泉季4日登場後，驚豔眾人，屏縣府趁勢推出限定版郵輪巴士，至明年2月28日止，每周六都有1班大型巴士從高鐵左營站發車，一次遊車城海港口、福安宮、溫泉會館、四重溪溫泉公園等4景點，每人只要588元，首發團推出當日即秒殺，後續詢問不斷。

屏縣府指出，為推廣2022四重溪溫泉季，縣府特別推出1條結合四重溪區及縣道199路線特色的1日遊主題郵輪巴士，從12日起至明年2月28日間，每周六都以一輛大型郵輪巴士，接送遊客一探四重溪溫泉區在地特色，每人只要588元，首發團已於推出當日秒殺。

縣府表示，四重溪溫泉季限定郵輪巴士，將由高雄左營高鐵站彩虹市集前出發，前往車城鄉海口港看海美術館，欣賞全台唯一以風為題的落山風藝術季，接著再前往車城福安宮朝聖全台最大土地公廟，求財保平安，緊接著前往茴香戀戀溫泉會館，體驗國境之南的溫泉魅力，最後抵達四重溪溫泉公園賞燈兼看卡比園區的超萌水豚君。

縣府強調，此次郵輪巴士還有精美伴手禮，也就是台灣LV茄芷袋、內含在地溫泉米及溫泉皮蛋，三合一包裝溫暖遊客冬天的心，而每梯次限額40人，額滿為止，有興趣的民眾可至報名網址https://reurl.cc/pZWjMx查看，也可洽08-801-1990秘境旅行社。