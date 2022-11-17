曾在宜蘭縣政府任職的多名官員，今天（17日）現身力挺民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵，這群退休主管們強調，文官體制是國家重要的基石，卻也能因為首長忽視與戕害讓體制紊亂、違法涉罪，盼鄉親支持江聰淵找回過去的光榮感，但藍軍反批江騙市民、騙選票，還有什麼資格說清廉。

前副縣長余聯興表示，前縣長林聰賢、前代理縣長陳金德任內，致力羅東工保區解編，且獲得政院同意，孰料4年下來沒有任何進展。曾任祕書處長等職的許南山感嘆，如今公務人員心裡很不是滋味、士氣低落，呼籲同仁繼續秉持依法行政、為民服務的精神。

擔任過主計、財稅等單位主管的莊秀梅強調，她所服務的單位是獨立系統，過去首長從沒明示或暗示要關照誰，31年的公務員生涯，就是依照依法行政，呼籲鄉親投票，讓江聰淵可以入主縣政府。

江聰淵表示，文官體制是國家重要的基石，行政首長要尊重專業、捍衛官箴；國民黨提名候選人林姿妙紊亂縣府行政體制，造成多位公務員牽連其中，他會秉持綠色執政傳統，重建廉能政治，讓官箴清明，讓公務人員能依法行政，並維護文官尊嚴的精神。

林姿妙陣營回應說，奉勸江市長在說別人施政無能的同時，是否應該先檢視一下自己過去的市政成績？市公所疑似涉嫌圖利特定廠商的「一鳴企業社」告發案及說不清楚的盜採砂石案，還有人神共憤的賤賣市產案、以及論文抄襲等案，都無法跟市民交代了，就連公所的「重陽敬老金」都可以用「防疫慰問金」灌水騙市民、騙選票了，還有什麼資格說清廉。

林姿妙陣營強調，林姿妙縣長上任以來時時以蒼生為念，推動鄉親有感的幸福新政，這些新政都是對選民的承諾，林姿妙說到做到，不會顛倒黑白、烏龍轉桌、也不會巧立名目病急亂投醫，因為林縣長始終牢記「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」。