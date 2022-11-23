盧秀燕車隊掃街首日上午行經大里、霧峰、太平、烏日，受到民眾熱烈歡迎。（盧秀燕競總提供／張亦惠台中傳真）

盧秀燕車隊掃街首日上午行經大里、霧峰、太平、烏日，受到民眾熱烈歡迎。（盧秀燕競總提供／張亦惠台中傳真）

台中市長盧秀燕全力爭取連任，23日早上在競選總幹事與各議員候選人陪同下，展開全台中車隊掃街，盧秀燕說，選舉剩下最後3天，她必須大規模拜票，所以選擇車隊掃街，以這樣的形式，希望走遍整個台中市，到各區看看鄉親也親自懇託，她會一路努力到選前最後一刻，也懇請市民朋友支持努力、踏實的盧秀燕。

盧秀燕「燕子車隊」23日上午從燕子總部出發，盧秀燕在競選總幹事江啟臣、顏文正主委及台中市議員賴義鍠、市議員候選人黃佳恬、鄭伯其等人陪同下出發掃街，沿路經過各選區邀請候選人上車一同向鄉親拜票。

盧秀燕車隊掃街首日上午行經大里、霧峰、太平、烏日，受到民眾熱烈歡迎，還有攤商擔心她淋雨受寒送上熱茶，不少民眾對盧秀燕比愛心，她也回送一個大愛心。盧秀燕表示，最後3天，必須大規模拜票，所以選擇車隊掃街，這兩天以這樣的形式，希望走遍整個台中市，到各區看看鄉親也親自懇託，她會一路努力到選前最後一刻，也懇請市民朋友支持努力、踏實的盧秀燕。

盧秀燕也說，這周五晚上會舉行「市長只有媽媽好」盧秀燕選前之夜晚會，地點在原太原夜市，歡迎市民好朋友一起來參加。