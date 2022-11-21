李啟天主廚帶領著團隊，以精巧手路菜結合創意呈現美味年菜。（麗寶福容大飯店提供）

澎湃年菜5888元起外帶 麗寶福容早鳥禮不等人。（麗寶福容大飯店提供）

激烈九合一選戰將於本周六投票，即將迎來金兔年，不少民眾開始準備物色年菜料理，隨著疫情改變大眾消費飲食習慣，外帶成為一大熱門選項。麗寶福容大飯店港點餐廳福粵樓，推出適合5-6人家庭、10人家庭的團圓桌菜選擇，每道最低只要1280起，今年首度推出早鳥活動，凡於12／22日前預訂10人組外帶年菜並支付訂金，每組加贈紅酒一瓶及果汁兩瓶。

麗寶福容大飯店指出，港點餐廳福粵樓，今年推出兩款適合5-6人家庭的年菜外帶組，最低5888元起；其中有著彈牙口感的「甘露瓜醬龍虎斑」，嚴格精選結合龍膽石斑魚與老虎石斑魚培育出的「龍虎石斑魚」，有著豐厚的Q彈膠質、細緻肉質，搭配蔭瓜及破布子醬汁清蒸，甘醇湯汁讓龍虎斑鮮甜程度更為提升，清爽無負擔讓全家人吃得健康更安心。

麗寶福容大飯店年菜外帶團圓組，三道精選年菜搭配一項湯品，特價只要5888元，還加贈蘿蔔糕禮盒或XO醬禮盒二擇一。10人大家庭可選擇團圓年菜組，每份1萬1000元，包括麗寶海陸五味拼、北菇蠔汁燴烏參、津白手工獅子頭等共計7道美味佳餚。

麗寶福容大飯店主廚李啟天表示，「一品鮑魚佛跳牆」為過年圍爐桌宴必備菜色，精選包括鮑魚、海參、芋頭、炸排骨酥、栗子等十幾種食材，並以蠔油、白胡椒、高湯調和，裝入甕中燉煮多時；藉由食材層疊的燉煮過程，汲取出食材鮮甜與香氣，是年菜料理最受歡迎的熱門品項。

麗寶福容大飯店強調，除多人份家庭式選擇，部份菜餚也提供單點，包括鰻魚臘味珍珠米、一品鮑魚佛跳牆、黑蒜蟲草燉烏雞，單點特惠價最低每道只要1280元，過年熱門的蘿蔔糕／芋頭糕禮盒，每盒只要380元；更多優惠可上麗寶福容大飯店官網或撥打餐廳訂位專線：04-2557-1366轉8339 。