台中林酒店除夕圍爐桌菜清蒸深海紅鰷。（台中林酒店提供）

台中林酒店「頂級紅火大鮑翅」(附砂鍋)。（台中林酒店提供）

台中林酒店圍爐桌宴有NT$16888＋10％及NT$26888＋10％兩種，首先以明爐燒鴨、五香牛腱、酒香醉雞卷、泰式軟絲、炭烤烏魚子等十道精緻開胃菜揭開序幕。再以波士頓龍蝦、大鮑翅等高級食材入菜，推出原盅雞燉翅、荷葉干貝珍珠粽、御品佛跳牆、清蒸鮮魚、芝士／明太子波士頓龍蝦等招牌菜色，象徵富貴有餘、和氣團圓。

得來速外帶年菜則推出「福兔吉祥宴」售價7888元。其中，特別推薦單品燉湯「頂級火紅大鮑翅」(附砂鍋)，以高溫蒸氣烹調法煲煮老母雞、放山全雞(1.5公斤)、干貝、大鮑翅等高檔食材，湯中焦點鮑翅翅身Q 度十足、富含膠質，融入雞湯清鮮，美味難得。每鍋10人份NT$12888。此外，招牌港點「櫻花蝦蘿蔔糕」精選當令白蘿蔔刨成細絲後搭配滿滿的蝦米炊煮，特別是添入了特製的油蔥酥、表面鋪滿櫻花蝦，替綿滑紮實的口感增添誘人香氣，每份5台斤NT$680；櫻花蝦極品X.O.醬禮盒(2入)NT$990。

得來速外帶年菜接受訂購至2023／01／18；得來速提貨日期及時間：2023／1／21(六) 11：00、15：00；訂購專線：(04)2259-3366 。