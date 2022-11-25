台北花園大酒店搶攻圍爐年菜商機，自12月1日起至2023年1月21日止，中、西名廚聯手獻藝，推出除夕當日常溫外帶花開富貴團圓宴年菜，八道六人份每套8,888元，菜色含：鴻圖大展五福拼、老雞上湯佛跳牆、上海寧式東坡肉、經典米蘭燉牛膝等，單點150元起，另有限量花膠干貝鮑魚燉排翅，每盅8,888元，消費滿額可再獲得蛋糕兌換券、餐券等好禮，於12月31日前預訂且完成付款，享有9折優惠及精選紅酒一瓶，中正區、萬華區居民出示身分證件享9折優惠。

台北花園大酒店花開富貴團圓宴外帶年菜，包括繽紛開胃融和風鮑魚、烏魚子、胡麻冰卷、油雞及蜇絲的鴻圖大展五福拼，添福招財令人討喜。魚卵焗烤鮮大蝦承襲中菜西吃的概念，主廚將大蝦的創新吃法融入應景年菜料理，首先採用優良水域養殖肉質飽滿的新鮮大蝦，洗淨後從中線剖半，整隻再裹粉酥炸，營造口感層次，在蝦肉上方鋪上厚厚一層秘製起司魚卵焗烤醬，烘烤後即可上桌，焗烤奶香濃郁，搭配甘甜蝦汁入喉，提升了感官的饗宴，蝦肉鮮美與魚卵彈牙食感交織，帶出整道美饌的尾韻。

老雞上湯佛跳牆則是以老母雞、金華火腿長時間熬煮成上湯湯底，在甕中依序舖入魚翅、干貝、北菇、雞肉、排骨、鳥蛋…等食材，以慢火燉煮多時，罈罐開啟，香味四溢，滋味一絕。上海寧式東坡肉，上等五花豬肉放入紹興酒、冰糖及桂皮、甘草等藥材慢火精燉七小時，鹹香入味的五花肉吃來肥嫩軟腴，油而不膩，再佐以鹹光餅，多層次的濃濃風味，口口回味無窮。

象徵著年年有餘的甘露三絲蒸石斑，薑絲、豬肉絲及香菇絲與特製醬汁鋪蓋在活石斑上，三絲與鮮魚精華融合，變幻出美妙新滋味，魚肉入口鮮嫩彈牙，清爽與甘甜，讓人著迷。碧綠海鮮捲玉帶，取季節鮮蔬，加入特選大干貝，並加入主廚特製醬汁快炒，以大火將食材快速燒上色，同時保留干貝的原汁原味，富含纖維的蔬食微辣開胃，干貝入口鮮甜無比，另搭表皮酥脆、內餡鮮甜多汁的海鮮捲，清爽與豐富食感兩相組合，為團圓桌菜增添營養與美味。

經典米蘭頓燉牛膝使用六個月內的小牛膝，將牛膝以些許西芹、紅蘿蔔、蕃茄、洋蔥及香料拌炒出香甜，倒入高湯、紅酒及迷迭香..等，以文火細細燉煮2～3小時，醬汁馥郁誘人，牛膝肉質軟嫩，入口即化，義式香料使餘韻中帶異國風情，為好菜畫龍點睛。最後則以伯爵桂圓磅蛋糕象徵福氣年年高，為農曆新年的溫馨團聚時光，畫下圓滿圍爐盛宴。