搶年菜圍爐與年節家宴商機，台北美福大飯店結合「潮粵坊」港潮餐廳、米其林一星「米香」台菜餐廳，以及「宴會廳」推出多道中式年菜及適合四至六人的圍爐桌菜。「GMT義大利餐廳」推出脂香鮮嫩的肋眼牛排等義式料理，「晴山」日本料理則推出兩層式的日式重箱年菜。多樣化的異國料理，讓年節享食更多變，12月20日前預購享早鳥優惠。針對新春贈禮需求，台北美福飯店全新推出「美福滴雞精」禮盒，以及由法籍西點總主廚Hugo結合萊姆箔金牛軋糖及手工餅乾推限定禮盒，伴手禮每盒750元起。台北美福港潮餐廳「潮粵坊」、米其林一星台菜餐廳「米香」分別推出多樣單品年菜。潮粵坊主廚郭偉雄從前菜的「迎春小五福」，結合醋溜魚皮、紹興雞腳、琥珀核桃及潮州料理蜜汁馬口魚與費工的翻砂芋頭。「潮粵五福拼盤」則以招牌燒鴨、叉燒、烏魚子等菜色組合而成。另還有「沙母濃汁糯米飯」，添加有黑啤酒炆煮至膠質豐潤的「開心炆牛尾」，以及選用頂級六頭鮮鮑與老母雞、火腿等食材慢火燜煮而成的「皇極品六頭鮮鮑魚」。人氣菜色續推膠香豐厚的「鮑魚花膠黏嘴雞鍋」及攬山海珍味的「港式豪華佛跳牆」，年節限定，訂購加贈湯鍋乙個。多樣港潮風味年菜，每道880元起。年節必備的甜、鹹糕品，有熱銷的「干貝臘味蘿蔔糕」及結合牛肝菌與羊肚菌等製成的「菌菇素蘿蔔糕」。甜年糕則選用粒粒飽滿的屏東萬丹紅豆搭配黑糖、紅糖及三年老糯米磨漿製成的「港式紅豆年糕」，Q彈香甜，風味多層次。風味糕點，每款620元起。台北美福飯店米其林一米香台菜餐廳，推出工耗時的經典手路菜「八寶布袋雞」，以及廣納海陸鮮味，以慢火熬至湯醇味美的「一品佛跳牆」。招牌菜「秘製紅刺蔥牛排」，肉質鮮嫩的牛小排，以帶有獨特香氣的紅刺蔥及秘製醬料醃後再蒸烤，肉質鮮嫩，別有風味。還有麻油飄香的經典台灣味「麻油雞米糕飯」，以及滷至外皮軟嫩Q彈的「花生滷豬腳」等料理。今年另推出「飄香五柳紅星斑」，肉質鮮嫩的紅星斑，搭配洋蔥、香菇等材料與白醋、糖燴炒，魚肉鮮嫩，帶有酸甜的糖醋滋味。料理色澤喜氣的「香辣大明蝦」，選用來自澎湖的肥美大明蝦，以特調辣醬香炒入味，搭配脆口鍋巴，辛香溫順，口感層次豐富。道道台灣味，年節飄香上菜，精選年菜每道880元起。除了單品年菜，台北美福行政主廚王志孚另推出「御宴珍饌圍爐宴」，適合四到六人的圍爐桌菜，有擁有山海滋味的「五福臨門燒味盤」，鹹香蒜苗烏魚子、川味海蜇、紹興醉雞捲及蜜汁喜相逢與口水汾蹄。海陸鮮享端上「蒜蒜蔥沖龍蝦身」、「醬燒龍斑玉筍」及富含膠質的「碧綠銀蘿牛臉頰」，圍爐湯品為富含山珍海味的「瑤柱菜膽燉雞湯」，醇美香濃。最後獻上的「荷葉鮑魚珍珠雞」，鮮鮑嫩雞與糯米以清香荷葉包裹，象徵五穀豐收過好年，每組13,800元，12月20日前訂購加贈紅酒乙瓶。圍爐佳餚可以更多元，來自佛羅倫斯的主廚Massimo推出多道義式美味，有選用馬祖淡菜、草蝦等台灣在地海味，以義式烹飪手法，搭配干貝、小花枝、小章魚等一起烹煮的「白酒番茄海鮮湯」，湯頭蘊藏著海味的自然鮮甜，風味輕盈鮮美。牌菜色「舒肥竹炭牛小排」經低溫舒肥約25小時的牛小排，表面再沾裹天然竹炭粉後煎烤至表面香脆，粉嫩的牛肉鮮美多汁。多道經典義式年菜，每道1,990元起。台北美福日料理長湯本誠推出日式重箱年菜，兩層的年菜組合，象徵層層的祝福，豐富菜色有鱈場蟹黃金燒、鮑魚松露煮、日本A5和牛及白鯧魚西京燒等近十五樣精緻料理，讓今年圍爐宴增添異國氛圍，年節限定的職人美味，每組12,800元。台北美福首推全新商品「美福滴雞精」禮盒，由行政主廚王志孚監製，選用優質絲羽烏骨雞及台灣原生種古早雞，慢火滴製鮮香雞精，香醇順口，每盒2,000元內含兩款風味各六入。除了養生滴雞精，來自法國的西點總主廚Hugo Ravier推出兩款西點禮盒。「如意甜馨」禮盒內含酸甜滋味的萊姆箔金牛軋糖，香脆杏仁果搭配清香萊姆，再綴上貴氣金箔，風味獨特。組合搭配香氣濃郁的伯爵杏仁瓦片，以及富含膳食纖維的燕麥與酸甜蔓越莓手工餅，香濃好滋味。另一款「美福茶果酥」選用台灣高山烏龍茶及金萱茶，分別搭配香氣獨具的金棗與酸甜蔓越莓，滋味醇香。精緻伴手禮每盒750元起，訂購滿額再享85折起的優惠折扣。