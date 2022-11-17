搶攻年節圍爐家宴與送禮商機，華泰飯店集團「驢子餐廳」及「九華樓」分別推出外帶年菜套餐，驢子餐廳西式外帶套餐4人份6,800元，九華樓中式外帶年菜套餐6人份12,888元，標榜料理皆為當日現做、品質保證，自即日起至2023年1月18日止開放預購。此外，人氣商品「華泰鳳梨酥禮盒」也推出更具現代感的全新包裝，每日限量供應。

驢子餐廳堅持選用季節性食材入菜，鎮店之寶西班牙JOSPER烤箱為各式食材增添獨一無二的煙燻風味，是許多吃貨最愛的聚會餐廳。今年推出外帶年菜套餐，6,800元就能享用4人份「花園水果沙拉佐松露油醋醬」、「牛肝菌野菇濃湯」、「香料烤全雞與香料炒蔬菜」、「蒜香海虎蝦細扁麵、「義式狂水煮海鮮總匯」、「驢子特製香料美國肋眼牛排16oz」、「草莓波士頓派」等歐風美味料理。其中超大份量的「美國肋眼牛排16oz」以400度的JOSPER烤箱火烤，牛肉充分吸收JOSPER烤箱內的木材香氣，又帶點炭火及波本威士忌餘韻，是肉食者絕佳的選擇。

九華樓的中式外帶年菜套餐，由具有30年正宗粵菜廚藝經驗的華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明監製，精選新鮮食材，烹製流程嚴謹，6人份12,888元。套餐以「華泰招牌片皮鴨」作為亮點，搭配料理程序繁瑣的龍蝦、鮑魚、鯧魚作為套餐內容。主菜「華泰招牌片皮鴨」選用75天的宜蘭北京種鴨，以明爐烘烤約1小時，出爐前緩緩將油均勻淋上全鴨，使其通透油亮。過程中燒臘師傅隨時在旁監督，確保片皮鴨外層顏色紅潤有光澤，造就出口感外酥內嫩、皮脆有嚼勁的頂級片皮鴨肉。

「松茸蛤蜊煲全雞」以蛤蜊的天然鮮味與松茸一同燉煮養生雞湯。「咖哩花椒焗龍蝦」選用濃郁咖哩與花椒，飽滿的龍蝦肉吸附湯汁，口感Q彈爽脆。「撈汁花膠扣鮑魚」以豆撈醬加蠔油與高湯製成醬汁，口感微辣。「蒜香鮮露大白鯧」新鮮大白鯧以港式經典蒜蓉手法烹煮。「芥蘭老火滷豬腳」將豬腳先炸過後再滷，香甜軟Q；「蒲燒鰻櫻花米糕」油亮米糕與蒲燒鰻一同蒸煮，隨後撒上櫻花蝦，澎湃年菜輕鬆過好年。

除了年菜外帶套餐，人氣禮盒「華泰鳳梨酥」以更具現代感的全新包裝登場，6入售價780元，有別於市面上偏酸或偏甜的滋味，「華泰鳳梨酥」揉和土鳳梨與冬瓜醬、日本柚子絲，自製手工金鑽鳳梨果乾，香氣馥郁奔放，質地溫潤細膩，除了作為年節伴手禮傳遞情意，也象徵在新的一年帶來好運，迎向嶄新的契機。