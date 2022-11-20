終於來到了年底，耶誕節也將於一個月後來臨，而台灣的Outlet向來就打造的如樂園園區般，能讓大人小孩都能逛上一整天，因此今年各大業者也再度帶來全新的耶誕打卡裝飾及活動，以及年末必推的下殺優惠，華泰名品城耶誕村打造三大主場景，飄雪耶誕市集也正式回歸。

華泰名品城今年以「驚喜玩耶誕」為主軸，打造了三大主場景，包括一期廣場美式快餐店大開「耶誕驚喜派對」，外面的古董老爺車上滿載暖光耶誕樹，沿路還能遇到正在搬運聖誕樹的耶誕老人，裡面則有薑餅人齊聚快餐店，二期的美式保齡球場，就能看到熱鬧鈴鐺高掛表現「Strike啦！驚喜響叮噹」的歡樂氣氛，三期的「聖誕老公公的秘密基地」，更能看到目睹聖誕老人在送禮前的忙碌場景。

另外園區內還有由數10萬盞霓彩燈飾集結而成1.6公里的「光之廊道」，1月2日前每天下午4點半到晚上8點期間，每半點及整點更會降雪10分鐘，而且去年因疫情停辦的飄雪耶誕市集，今年再網羅全台37攤網路人氣品牌全新登場，12月3日到25日每周六及耶誕節當天，更將舉行「耶誕狂歡大遊行」，現場還有驚喜小禮之餘，12月12日至25日，會員憑當日累滿3萬元即可兌換每日限量的「華泰名品城 X NOMIZE ft. W&M」獨家耶誕禮盒。