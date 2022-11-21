民進黨新北市長候選人林佳龍今（21）日上午在廣播節目火力全開，除批評新北歡樂耶誕城引發民怨外，更痛批新北市長侯友宜聽不見人民聲音、任內無重大建設、利用綁樁包裝藍綠通吃等。面對猛烈砲火，侯友宜下午受訪時態度平和，逐一列舉市政成績回應，未用犀利言詞反駁。林佳龍的重拳就像打在棉花裡，激不起火花。

林佳龍再次批評新北歡樂耶誕城時間太，引發民怨。侯友宜說，新北歡樂耶誕城是全球50大最受歡迎的耶誕市集，很多國際人士很喜歡來新北歡樂耶誕城，今年的雪白之城融入很多迪士尼的元素，充滿溫馨幸福，尤其在疫情解封後，看到很多人民好朋友，在這個地方享受幸福歲月。我們一定會把安全、交通做好，動用的警力、保全、志工會把耶誕城辦的順利圓滿。

林佳龍稱侯友宜是城堡內的王子，聽不見人民聲音。侯友宜表示，大家可以看到，新北市這幾年已完全不一樣，30年不變的五股垃圾山變夏綠地，50年不變的塭仔圳也已經在改變，更重要軌道建設1條1條在蓋，還有公共托育蓋了120間，公共托育合作聯盟是超過OECD國家平均值的36％，達到42％；再加上汙水下水道117萬戶，也是全國第一。

侯友宜強調，其實太多的全國第一，都在新北市的各項建設、教育及文化，都在不斷的成長，希望大家都來了解、認識新北市，相信只要在新北市住一段時間，就可以看到新北市這幾年的丕變，所以很多外來人口慢慢都回到新北市來，讓大家都能夠看到新北市的歸屬感和光榮感，相信住新北的人都知道新北市變的不一樣了。

林佳龍更說侯友宜在任內沒有重大建設，若有他願意道歉。侯友宜心平氣和說，公共托育在他市長任內4年蓋了60間，加上副市長8年60間，共120間，五都總和都沒有一都的多，超過OECD國家平均值的36％，達到42％；汙水下水道4年蓋了25萬戶，也是全國蓋最多，現在117萬戶是全國第一，太多太多的第一，包括教育有100項全國首創、全國第一各項翻新的好成績出來，只要用一點心，就可以了解新北市各項的成績，都是在最前段，而且表現和以往卓然不一樣。

媒體追問是否要林佳龍道歉？侯友宜說，新北市最重要是要超越新北市，今天的新北市他不會滿足，明天的新北市一定會比今天更好。

林佳龍還批評侯友宜是國民黨訓練出來的公務員，藉綁樁、包裝，透過里長選擇性利益分配，才會藍綠通吃。侯友宜說，每個體系的公務人員都是戰戰兢兢，好好做事，像我們團隊很多公務人員，從早到晚、一心一意就為新北市這塊土地貢獻，他非常感謝新北市的公務人員，大家都是好好的在做事，因為他們好好做事，才能解決民眾的需要，唯有我們公務人員努力做事，讓這塊土地好，尤其最近我們很多公務人員得到行政院傑出貢獻獎，非常謝謝他們。

另立委范雲今天上午在「為了正義，請拒絕侯友宜」記者會中，指侯友宜不配成為民選市長。對此侯友宜簡短回應，每個人的言論他都給予尊重。