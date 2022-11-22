熱門貼圖明星「醜白兔」，搭著全台最大耶誕雪橇跑到中友百貨來了！醜白兔帶著滿滿的禮物，在中友百貨1F廣場舉辦森林派對，超級可愛的耶誕節造景，搭配臨場感十足的松枝、燈飾，營造出身在歐洲森林的浪漫意象！

中友百貨今年耶誕節特別與LINE貼圖明星醜白兔合作，邀請醜白兔到中友舉辦森林派對，全館使用大量的五葉松、羅漢松枝幹，搭配大量的芒萁、扁柏、尤加利及進口諾貝松等植物，營造出滿滿的耶誕節氣氛；尤其是位在C棟1F廣場的6米高醜白兔，搭著全台最大的紅色雪橇，特別醒目又討喜，吸引許多逛街民眾駐足拍攝。

此外，在B棟2F營造出充滿歐洲森林意象的「暖心森林」，立體小屋搭配松枝及耶誕燈飾妝點，仿佛身在北歐的靜謐森林中，一抬頭好像就能見到耶誕老公公拉著雪橇呼嘯而過！

沿著樓層往上走，可以在C棟3F-6F的手扶梯旁，看到許多可愛的醜白兔拍照牆，逗趣又可愛的耶誕節主題，民眾可以跟著醜白兔一起拍出律動感十足的活潑網美照。

喜愛大自然意象的消費者，可以在各樓層的看到大量真實植物打造的展示點，B、C棟1F上空懸吊大型耶誕花圈，C棟2F的香水區使用了大量的進口諾貝松，搭配松果、禮物盒，漂亮的造景，將香水區的質感整個提升到精品等級！

中友百貨各樓層隨處可見醜白兔與松枝交替呈現的耶誕節布置，轉角就有小巧思，7F親子廣場還有醜白兔扮成的耶誕老公公、從雪花的縫隙處鑽出來，準備到各地發送耶誕禮物。

中友百貨表示，除了全館各處的醜白兔拍照打卡點外，12月10日下午2點特別舉辦「人氣醜白兔見面會」，只要12月1日至10日期間，持中友APP於B棟13F醜白兔快閃店當日單筆消費滿500元，即可獲贈醜白兔見面會拍照券1張，限量30名，機會難得，喜愛醜白兔的粉絲們得快把握！