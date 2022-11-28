擴香石DIY成品示意圖。（板橋區公所提供）

新北市板橋區公所配合新北歡樂耶誕城活動，12月3日下午2時在板橋花市舉辦「板橋花市耶誕童樂會暨愛心公益活動」，現場安排有擴香石芳香擺飾DIY教學活動、捐發票換好禮做公益、逛花市集章拿好禮等各項精彩活動，並結合多項街頭藝人表演秀，與民同樂。

板橋區長范姜坤火表示，板橋花市是新北市唯一的公有花卉市場，透過活動讓更多人認識板橋花市，為愛花、賞花民眾提供了一個休閒好去處。今年公所在花市入口處設置彩繪花牆打卡拍照並以四季花卉點綴，不但增添了花市的藝文氣息，也吸引民眾進入花市採買。

活動特別邀請文創市集海遇老師教學擴香石芳香擺飾手作DIY，讓擴香石不僅是美麗的藝術品，也打造一個愜意的芬芳空間，並結合耶誕氣氛造景，讓民眾可以提前感受耶誕氛圍，並將滿滿的喜悅帶回家。

板橋區公所表示，活動當天下午1點整開放現場報名共80組的擴香石芳香擺飾DIY教學活動，捐3張紙本或電子當期發票即可報名，可以體驗超熱門的擴香石芳香擺飾製作，另於活動當日至FB粉絲團攤位出示「新北市板橋花市」的粉絲團按讚打卡者可參加集章闖關活動，完成可兌換多肉植物盆栽一盆，如有3位朋友加入粉絲團者另可得神祕好禮，送完為止。